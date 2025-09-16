Hyundai Ioniq 5 Sold 14 Unit in August 2025 धीरे-धीरे खाली हो रहा इस कार का बचा हुआ स्टॉक, अगस्त में 14 ग्राहक मिले; ₹4 लाख का डिस्काउंट भी मिला, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Ioniq 5 Sold 14 Unit in August 2025

धीरे-धीरे खाली हो रहा इस कार का बचा हुआ स्टॉक, अगस्त में 14 ग्राहक मिले; ₹4 लाख का डिस्काउंट भी मिला

हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV की इस साल की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 16 यूनिट, फरवरी में 16 यूनिट, मार्च में 19 यूनिट, अप्रैल में 16 यूनिट, मई में 11 यूनिट, जून में 12 यूनिट, जुलाई में 25 यूनिट और अगस्त में 14 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:00 PM
धीरे-धीरे खाली हो रहा इस कार का बचा हुआ स्टॉक, अगस्त में 14 ग्राहक मिले; ₹4 लाख का डिस्काउंट भी मिला
Hyundai Ioniq 5arrow

हुंडई मोटर इंडिया के पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक के आने से उसका ईवी सेगमेंट मजबूत हुआ है। क्रेटा इलेक्ट्रिक ने कोना EV को रिप्लेस किया है। अब कंपनी के पास कोना EV का स्टॉक खत्म हो चुका है। खास बात ये है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है। इस कार की पिछले महीने यानी अगस्त में 14 यूनिट ही बिकीं। जुलाई की तुलना में इसकी बिक्री करीब आधी हो गई। दरअसल, जुलाई में इसकी 25 यूनिट बिकी थीं। खास बात ये है कि डीलर्स इस कार का स्टॉक खत्म करने 5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। वहीं, अगस्त में इस कार पर 4 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था।

हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV की इस साल की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 16 यूनिट, फरवरी में 16 यूनिट, मार्च में 19 यूनिट, अप्रैल में 16 यूनिट, मई में 11 यूनिट, जून में 12 यूनिट, जुलाई में 25 यूनिट और अगस्त में 14 यूनिट बिकीं।

एक ही कंपनी की ये 2 कार ग्राहकों को तरसीं, अगस्त में नहीं मिला एक भी खरीददार

हुंडई आयोनिक 5 का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है।

इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक

इस इलेक्ट्रिक कार में 72.6kWh का बैटरी पैक दिया है। ये सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट 631km की रेंज देती है। आयोनिक 5 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 217hp का पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 800 वाट की सुपरफास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट की चार्जिंग में ये 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसकी लंबाई 4634mm, चौड़ाई 1890mm, ऊंचाई 1625mm और व्हीलबेस 3000mm है।

Hyundai Auto News Hindi Electric Car अन्य..

