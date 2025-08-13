₹4 लाख के डिस्काउंट का कमाल, इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने टूट पड़े लोग; बिक्री में हुआ दोगुना इजाफा

कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV की डिमांड में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। डीलर्स इसका स्टॉक खत्म करने के लिए 4 लाख का कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी सेल्स में अचाकन ही तेजी देखने को मिली है।

हुंडई मोटर इंडिया के पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक के आने से उसका ईवी सेगमेंट मजबूत हुआ है। क्रेटा इलेक्ट्रिक ने कोना EV को रिप्लेस किया है। अब कंपनी के पास कोना EV का स्टॉक खत्म हो चुका है। खास बात ये है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल एक अन्य मॉडल आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV की डिमांड में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, आयोनिक 5 की जुलाई में 25 यूनिट बिकीं। जबकि जून में इसकी 12 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी सेल्स में डबल ग्रोथ हुई है। डीलर्स इसका स्टॉक खत्म करने के लिए 4 लाख का कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी सेल्स में अचाकन ही तेजी देखने को मिली है।

आयोनिक 5 को जुलाई में पिछले 6 महीने की सबसे बड़ी सेल मिली है। जनवरी 2023 में 44.95 लाख रुपए की कीमत के साथ लाया गया था। तब से इसकी कीमत बढ़कर 46.05 लाख रुपए हो चुकी है। हालांकि, इस डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत 42.05 लाख रुपए रह गई है। बता दें कि कंपनी जुलाई में भी इस कार के बचे हुए स्टॉक को खाली करने के लिए 4 लाख का डिस्काउंट दे रही थी।

हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV सेल्स 2025 महीना यूनिट जनवरी 16 फरवरी 16 मार्च 19 अप्रैल 16 मई 11 जून 12 जुलाई 25

हुंडई आयोनिक 5 का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है।

इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।