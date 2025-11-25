Hindustan Hindi News
सीधे ₹10 लाख का डिस्काउंट, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील; बजट हो तो फौरन लपक लें ये ई-कार

सीधे ₹10 लाख का डिस्काउंट, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील; बजट हो तो फौरन लपक लें ये ई-कार

संक्षेप:

अगर आप हुंडई 5 (Ioniq 5) खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि नवंबर 2025 में हुंडई 5 (Ioniq 5) पर 10 लाख का मेगा डिस्काउंट मिल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 12:13 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Hyundai Ioniq 5arrow

अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में थे, तो अब आपका इंतजार खत्म समझिए। जी हां, क्योंकि हुंडई ने आधिकारिक तौर पर आयनिक 5 (Ioniq 5) पर पूरे 10 लाख तक का बड़ा डिस्काउंट शुरू कर दिया है। पहले जहां कंपनी 7 लाख का सीधा कैश ऑफर दे रही थी, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यह ऑफर हुंडई की वेबसाइट पर भी लाइव है, यानी डील पक्की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है इसमें फायदा?

जो लोग आयनिक 5 (Ioniq 5) खरीदने को लेकर सोच-विचार में थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि इसमें 10 लाख की छूट मिलते ही कार की कीमत लगभग 36.30 लाख + इंश्योरेंस व रजिस्ट्रेशन बच जाता है। लेकिन, अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से नेगोशिएट करें और डीलर से 1.30 लाख का अतिरिक्त बेनिफिट निकलवा लें, तो आयनिक 5 (Ioniq 5) की अंतिम कीमत 35 लाख + इंश्योरेंस/RTO तक आ सकती है।

इस कीमत पर आयनिक 5 (Ioniq 5) मार्केट में सबसे प्रीमियम और वैल्यू-फॉर-मनी EV बन जाती है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी ऑफर या एक्सेसरीज का बेनिफिट है। लेकिन, ये ऑफिशियल ऑफर है, इसलिए इसे बेसलाइन मानकर आप अच्छे से होल्ड करके, बातचीत करके और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।

2025 में EV मार्केट में मुकाबला काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार ने EV पर GST कम नहीं किया है, जिससे आयनिक 5 (Ioniq 5) की कीमत पहले ही लोगों को ज्यादा लग रही थी। यही वजह है कि कंपनी ने भारी डिस्काउंट देकर बिक्री बढ़ाने की कोशिश की है।

ये भी पढ़ें:फिर नंबर-1 बनी ₹4.98 लाख की ये कार, माइलेज 34 किमी. से ज्यादा; बलेनो बनी नंबर-2

आपको हैरियर ईवी (Harrier EV) या XEV 9e के टॉप मॉडल से थोड़ी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन आयनिक 5 (Ioniq 5) का प्रीमियम प्लेटफॉर्म, आराम और ब्रांड वैल्यू उस कीमत को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
