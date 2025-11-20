Hindustan Hindi News
हुंडई की इस कार पर पहले नहीं आया ऐसा ऑफर, इस महीने पूरे ₹7 लाख का कैश डिस्काउंट मिल रहा

हुंडई की इस कार पर पहले नहीं आया ऐसा ऑफर, इस महीने पूरे ₹7 लाख का कैश डिस्काउंट मिल रहा

Thu, 20 Nov 2025 04:07 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई की नवंबर के लिए आयोनिक 5 पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने इस इलेक्ट्रिक SUV पर 7.05 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 7 लाख का कैश डिस्काउंट और 5000 का स्क्रैपेज शामिल है। ये डिस्काउंट कार के मॉडल ईयर 2024 पर मिल रहा है। जबकि, मॉडल ईयर 2025 पर कंपनी 2 लाख का कैश और 5000 का स्क्रैपेज शामिल है। एक खास बात ये भी है कि ये कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार भी है। नवंबर में इसे सिर्फ 6 ग्राहक ही मिले थे। इसकी सेल डाउन होने का बड़ा कारण सेगमेंट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की एंट्री मानी जाती है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर पर आया गजब का डिस्काउंट, खरीदने से पहले जरूर देख लें डिटेल

इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस SUV पर मिल रहा ₹50,000 का डिस्काउंट, इतने में मिल रही

इस इलेक्ट्रिक कार में 72.6kWh का बैटरी पैक दिया है। ये सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट 631km की रेंज देती है। आयोनिक 5 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 217hp का पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 800 वाट की सुपरफास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट की चार्जिंग में ये 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसकी लंबाई 4634mm, चौड़ाई 1890mm, ऊंचाई 1625mm और व्हीलबेस 3000mm है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
