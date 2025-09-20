Hyundai IONIQ 5 Discount Rs 5.05 Lakh In September 2025 हुंडई को फटाफट खाली करना है इस कार का स्टॉक! इसीलिए डिस्काउंट ₹1 लाख बढ़ाया; अब पूरे ₹5 लाख का फायदा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai IONIQ 5 Discount Rs 5.05 Lakh In September 2025

हुंडई को फटाफट खाली करना है इस कार का स्टॉक! इसीलिए डिस्काउंट ₹1 लाख बढ़ाया; अब पूरे ₹5 लाख का फायदा

इस कार का मॉडल ईयर 2024 का स्टॉक बचा है। ऐसे में कंपनी इसे खाली करने के लिए ग्राहकों को इस महीने यानी सितंबर में 5.05 लाख का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी ने पिछले महीने की तुलना में इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट बड़ा दिया है। अगस्त में कार पर 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:29 PM
share Share
Follow Us on
हुंडई को फटाफट खाली करना है इस कार का स्टॉक! इसीलिए डिस्काउंट ₹1 लाख बढ़ाया; अब पूरे ₹5 लाख का फायदा

हुंडई के पास उसकी इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 का पिछले साल यानी मॉडल ईयर 2024 का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कंपनी इसे खाली करने के लिए ग्राहकों को इस महीने यानी सितंबर में 5.05 लाख का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी ने पिछले महीने की तुलना में इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट बड़ा दिया है। अगस्त में कार पर 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। आयोनिक 5 को जनवरी 2023 में 44.95 लाख रुपए की कीमत के साथ लाया गया था। तब से इसकी कीमत बढ़कर 46.05 लाख रुपए हो चुकी है। हालांकि, इस डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत 41.05 लाख रुपए रह गई है।

हुंडई आयोनिक 5 का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

हुंडई आयोनिक 5 की लंबाई 4634mm, चौड़ाई 1890mm और ऊंचाई 1625mm है। इसका व्हीलबेस 3000mm है। इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:डिजायर से अर्टिगा तक, देखें मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट

इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:बैंक से निकाल लो कैश या चेक कर लो तैयार, 14 अक्टूबर को लॉन्च हो रही ये धांसू कार

इस इलेक्ट्रिक कार में 72.6kWh का बैटरी पैक दिया है। ये सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट 631km की रेंज देती है। आयोनिक 5 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 217hp का पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 800 वाट की सुपरफास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट की चार्जिंग में ये 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Hyundai Hyundai Ioniq 5 Electric Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।