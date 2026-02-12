Hindustan Hindi News
Hyundai Ioniq 5 Company Lowest Selling Cars In January 2026
हुंडई की इस कार को 2 लोगों ने खरीदा, ये पिछले 6 महीने से कंपनी का सबसे कम बिकने वाला मॉडल

हुंडई की इस कार को 2 लोगों ने खरीदा, ये पिछले 6 महीने से कंपनी का सबसे कम बिकने वाला मॉडल

संक्षेप:

हुंडई की जनवरी सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इसकी 17,921 यूनिट बिकीं। कंपनी SUV सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्रेटा के साथ वेन्यू और एक्सटर की डिमांड काफी हाई है।

Feb 12, 2026 12:54 pm IST
Hyundai Ioniq 5arrow

हुंडई की जनवरी सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इसकी 17,921 यूनिट बिकीं। कंपनी SUV सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्रेटा के साथ वेन्यू और एक्सटर की डिमांड काफी हाई है। हालांकि, उसके पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी भी है जिसकी डिमांड सबसे कम है। हम बात कर रहे हैं कंपनी के इलेक्ट्रिक मॉडल आयोनिक 5 की। जनवरी में इसकी सिर्फ 2 यूनिट बिकीं। जबकि एक साल पहले जनवरी 2025 में इसकी 16 यूनिट बिकी थीं। आयोनिक कंपनी की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 46.30 लाख से 46.30 लाख रुपए तक हैं।

हुंडई आयोनिक 5 की सेल्स के आंकड़े
महीनायूनिट सेल्स
अगस्त 202514
सितंबर 20256
अक्टूबर 20256
नवंबर 202524
दिसंबर 202569
जनवरी 20262

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

₹ 46.05 लाख

...

BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

...

BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 48.9 - 54.9 लाख

...

Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

हुंडई आयोनिक 5 की पिछले 6 महीने की सेल्स की बात करें तो अगस्त 2025 में इसकी 14 यूनिट बिकी थीं। सितंबर 2025 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। अक्टूबर 2025 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। नवंबर 2025 में इसकी 24 यूनिट बिकी थीं। दिसंबर 2025 में इसकी 69 यूनिट बिकी थीं। जनवरी 2026 में इसकी 2 यूनिट बिकी थीं।

हुंडई आयोनिक 5 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है।

इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस इलेक्ट्रिक कार में 72.6kWh का बैटरी पैक दिया है। ये सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट 631km की रेंज देती है। आयोनिक 5 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 217hp का पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 800 वाट की सुपरफास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट की चार्जिंग में ये 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसकी लंबाई 4634mm, चौड़ाई 1890mm, ऊंचाई 1625mm और व्हीलबेस 3000mm है।

आयोनिक 5 पर ₹5.05 लाख का डिस्काउंट
फरवरी 2026 में हुंडई आयोनिक 5 पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर कुल 5.05 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके लॉन्ग रेंज RWD वैरिएंट पर 5 लाख का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस अलग से मिलेगा। ये ऑफर MY25 और MY26 स्टॉक पर लागू हैं। हालांकि, आपके शहर और डीलर्स पर ये डिस्काउंट अलग-अलग हो सकता है।

