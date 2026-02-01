इस SUV और सेडान ने मिलकर ऐसा किया कमाल, कंपनी को मिली अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स

संक्षेप: हुंडई ने 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की है। दरअसल, कंपनी को भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली है। जनवरी 2026 में हुंडई ने 59,107 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 54,003 यूनिट्स की तुलना में 9.45% की साल-दर-साल बढ़ोतरी है।

Feb 01, 2026 11:52 am IST

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की है। दरअसल, कंपनी को भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली है। जनवरी 2026 में हुंडई ने 59,107 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 54,003 यूनिट्स की तुलना में 9.45% की साल-दर-साल बढ़ोतरी है। एक्सपोर्ट सहित कुल बिक्री 73,137 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने में 65,603 यूनिट्स से 11.48% ज्यादा है। यह जबरदस्त प्रदर्शन घरेलू बाजार में लगातार मांग, बेहतर एक्सपोर्ट गति और कुछ चुनिंदा मॉडलों की रिकॉर्ड मंथली सेल्स के कारण हुआ।

दिसंबर 2025 की तुलना में जब हुंडई ने घरेलू स्तर पर 42,416 यूनिट्स बेची थीं, तब जनवरी 2026 में बिक्री में मंथली बेसिस पर 39.35% की तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें बेहतर सप्लाई, नई पूछताछ और कॉम्पैक्ट SUV और एंट्री सेडान की मजबूत डिमांड का योगदान रहा। हुंडई की कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू और कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा ने इस बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाई। वेन्यू की 12,413 यूनिट्स बिकीं, जबकि ऑरा की 7,978 यूनिट्स बिकीं। दोनों मॉडलों ने लॉन्च के बाद से अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री हासिल की।

हुंडई के एक्सपोर्ट प्रदर्शन में भी अच्छी तेजी दिखी। जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट 14,030 यूनिट्स रहा, जो जनवरी 2025 में 11,600 यूनिट्स की तुलना में 20.95% की साल-दर-साल बढ़ोतरी है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम ने हुंडई की कुल बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट के लिए भारत की एक मुख्य प्रोडक्शन हब के तौर पर भूमिका मजबूत हुई।