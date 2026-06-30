Hyundai फैन्स को तगड़ा झटका, कंपनी ने डिस्कंटिन्यू किया सबकी चहेती SUV का बेस वेरिएंट
हुंडई ने अपनी Creta N Line के एंट्री लेवल N8 वेरिएंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह एसयूवी इंडियन मार्केट में अब डिस्कंटिन्यू कर दी गई है। आइए जानते हैं डीटेल।
हुंडई फैन्स को तगड़ा झटका लगा है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई ने अपनी Creta N Line के एंट्री लेवल N8 वेरिएंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह एसयूवी इंडियन मार्केट में अब डिस्कंटिन्यू कर दी गई है। अब कंपनी की यह पॉप्युलर एसयूवी केवल सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है। क्रेटा N लाइन का N8 वैरिएंट कुछ दिन पहले तक सिर्फ 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध था। इस रेंज में 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 158bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क देता है। खास बात यह है कि N10 वैरिएंट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी आता है। क्रेटा N लाइन का N10 वैरिएंट मोनो-टोन और ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
क्रेटा N लाइन N10 के खास फीचर
क्रेटा N लाइन N10 में N8 वैरिएंट के मुकाबले कई खास फीचर्स हैं। इनमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, लेवल 2 ADAS, 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो-डिमिंग IRVM, रेड एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल 10.25-इंच स्क्रीन, Bose का 8-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, OTA अपडेट, BlueLink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और Alexa के साथ Home To Car (H2C) फीचर शामिल है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 19.03 - 20.1 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.11 लाख
Hyundai New Generation Creta
₹ 11 - 21.5 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.27 - 11.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
आने वाली है नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा
हुंडई पहले से ही अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। इसे 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करने का काम करेगा। K3 पर बेस्ड सेल्टोस ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया और अडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए।
नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।
बेयॉन-बेस्ड क्रॉसओवर SUV की भी होगी एंट्री
हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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