दिवाली से पहले इस कार कंपनी ने दिया झटका, महंगी हो गई यह पॉप्युलर हैचबैक, एक गुड न्यूज भी

हुंडई ने दिवाली से पहले ग्राहकों को झटका देते हुए अपनी पॉप्युलर हैचबैक को महंगा कर दिया है। यह हैचबैक i20 है। कार की कीमत में वेरिएंट के हिसाब से 5 हजार रुपये का इजाफा किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

हुंडई मोटर इंडिया ने ग्राहकों को दिवाली से पहले तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने एक बार फिर अपनी कारों की कीमतों में बदलाव किया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कंपनी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 की कीमत बढ़ाई है। कार की कीमत में वेरिएंट के हिसाब से 5 हजार रुपये का इजाफा किया गया है। गुड न्यूज यह है कि इसके दो शुरुआती वेरिएंट - Era Petrol MT और Magna Executive Petrol MT की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी सभी वेरिएंट अब पहले के मुकाबले 5 हजार रुपये महंगे हो गए हैं। प्राइस हाइक के बाद हुंडई i20 की एक्स-शोरूम कीमत अब 6 लाख रुपये से शुरू होकर 10.68 लाख रुपये तक पहुंच गई है। यह कार इंडियन कार मार्केट में मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा को टक्कर देती है।

जल्द आ सकती है नेक्स्ट जेनरेशन i20 हुंडई i20 का नेक्स्ट जेनरेशन ब्राजील में लॉन्च हो चुका है। अब इसके भारत आने का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि कंपनी जल्द इसे भारत में भी लॉन्च करेगी। ब्राजील में लॉन्च हुई नई i20 हुंडई के K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। मेकैनिकली नई हुंडई i20 में दो इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर MPi फ्लेक्स फ्यूल (NA) और 1.0-लीटर TGDi (टर्बो) फ्लेक्स फ्यूल मिलते हैं। ये इंजन E30 पेट्रोल या इथेनॉल पर 79bhp/100Nm और 113.4bhp/171.5Nm की पावर और टॉर्क जेनरेट करते हैं। भारत में कंपनी इसे किन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी, इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

जनवरी में लॉन्च होगी हुंडई बेयॉन सीएनजी हुंडई अपनी बेयॉन सीएनजी को अगले साल जनवरी में लॉन्च करने वाली है। उम्मीद है कि बेयॉन सीएनजी में पेट्रोल वर्जन वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही दिया जाएगा। हालांकि, इसका आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। मारुति की गाड़ियों के सीएनजी वर्जन की तरह बेयॉन सीएनजी में भी टैंक को कार के नीचे (underbody) लगाया जा सकता है, ताकि पेट्रोल वर्जन की तरह ही इसमें बूट स्पेस बरकरार रहे। बेयॉन सीएनजी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इसमें सीवीटी ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलेगा या नहीं।