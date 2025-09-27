बदले रंग-रूप के साथ मार्केट में एंट्री करने जा रही हुंडई i20, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

हुंडई इंडिया अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक i20 को एक नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि साल 2026 में लॉन्च होने वाली नई i20 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में इसकी पहली झलक गुरुग्राम की सड़कों पर कैमरे में कैद हुई है।

कुछ ऐसी है डिजाइन लीक हुए स्पाई शॉट्स में इसके रियर डिजाइन की झलक मिली है। बिना रूफ रेल्स, ऊपर से टेपरिंग डिजाइन और नीचे की तरफ चौड़े बॉडी लुक से साफ है कि यह एसयूवी नहीं बल्कि एक हैचबैक है। यानी यह i20 का ही अपडेटेड वर्जन हो सकता है। बता दें कि टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट जैसे नए मुकाबले को देखते हुए हुंडई का यह कदम जरूरी भी है।

धांसू होंगे फीचर्स नई i20 में फ्रेश फ्रंट और रियर डिजाइन मिलेगी। साथ ही नए अलॉय व्हील्स और मॉडर्न डैशबोर्ड के साथ डुअल 10.2-इंच स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, फीचर्स के तौर पर एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल-1 ADAS और पैनोरमिक सनरूफ दिए जा सकते हैं।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। एसयूवी में मौजूदा 1.2L पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल और CVT के साथ दिया जाएगा। वहीं N Line वर्जन में 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6MT और 7DCT गियरबॉक्स मिल सकता है। इसके अलावा, रियर डिस्क ब्रेक्स, स्पोर्टी सस्पेंशन और N Line के खास डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे।