15 लाख लोगों की पसंद बनी यह कार हुई ₹45,000 सस्ती, कीमत ₹5.99 लाख; 31 अगस्त तक है मौका
हुंडई की कारों पर अगस्त, 2026 में ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 भी शामिल है। बता दें कि कंपनी इस कार पर 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है।
हुंडई की कारों पर अगस्त, 2026 में ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 भी शामिल है। बता दें कि हाल में ही हुंडई i20 (Hyundai i20) ने भारतीय मार्केट में 15 लाख यूनिट कार बिक्री का आंकड़ा पार किया है। अब अगस्त महीने में कंपनी इस कार पर 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसके बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी दिखती है कार
हुंडई i20 भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। शुरुआत से ही कंपनी ने इसके डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को लगातार बेहतर बनाया है। जिन लोगों को ज्यादा पावर और रेसिंग फील पसंद है, उनके लिए कंपनी ने i20 N Line पेश किया। इसमें 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा, ब्लैक-आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक चाहने वालों के लिए नाइट एडिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20 N Line
₹ 9.27 - 11.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
कई इंजन के ऑप्शन हैं मौजूद
अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो नॉर्मल i20 में 1.2-लीटर का कप्पा (Kappa) पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, स्पोर्टी i20 N Line में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 10.63 लाख रुपये तक जाती है।
हाइटेक फीचर्स की पूरी भरमार
फीचर्स के मामले में हुंडई i20 हमेशा अपनी कैटेगरी में आगे रही है। कार में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वॉयस कंट्रोल वाली सनरूफ, वायरलेस चार्जर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्ल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी को और खास बनाने के लिए इसमें 60 से ज्यादा ब्लू-लिंक कनेक्टेड फीचर्स, बोस का 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, डैशकैम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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