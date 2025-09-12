हुंडई i20 को खरीदने से पहले देख लें सभी वैरिएंट की नई कीमतें, नए GST से ग्राहकों को ₹85277 का फायदा
नए GST कटौती में हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20 भी शामिल है। नए टैक्स स्लैब में वैरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत में 9.32% या 85,277 रुपए तक कटौती की गई है। पहले इसके शुरुआती वैरिएंट मैग्ना की एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए थी।
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सभी कारों की न्यू GST के बाद होने वाली नई कीमतों का एलान कर दिया है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक i20 भी शामिल है। नए टैक्स स्लैब में वैरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत में 9.32% या 85,277 रुपए तक कटौती की गई है। पहले इसके शुरुआती वैरिएंट मैग्ना की एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए थी, जो अब घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। यानी ग्राहकों को 66,415 रुपए का फायदा मिलेगा। ऐसे में आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इस कार के सभी वैरिएंट की नई कीमतों को देख लेना चाहिए।
|हुंडई i20 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|GST में कटौती
|चेंज %
|1
|Magna
|7,78,800
|7,12,385
|66,415
|9.32
|2
|Magna Exe
|7,50,900
|6,86,865
|64,035
|9.32
|3
|Magna IVT
|8,88,800
|8,13,005
|75,795
|9.32
|4
|Sportz
|8,41,800
|7,74,403
|67,397
|8.7
|5
|Sportz(0)
|9,05,000
|8,27,823
|77,177
|9.32
|6
|Sportz IVT
|9,51,600
|8,70,449
|81,151
|9.32
|7
|Sportz(O) IVT
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|9.32
|8
|Asta
|9,37,800
|8,61,211
|76,589
|8.89
|9
|Asta (0)
|9,99,800
|9,14,539
|85,261
|9.32
|10
|Asta (0) IVT
|11,09,900
|10,28,970
|80,930
|7.87
हुंडई i20 फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था।
इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।
इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
