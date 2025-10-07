भूल जाओगे बलेनो, ग्लैंजा, अल्ट्रोज! इन्हें टक्कर देने वाली कार पर ₹45000 का डिस्काउंट; कीमत ₹7.12 लाख
कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए से घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है।
हुंडई मोटर इंडिया अक्टूबर में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इस फेस्टिव मंथ में इस कार को खरीदते हैं तब 45,000 रुपए का फायदा मिलेगा। कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए से घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है। स्टाइल और स्पीड पसंद करने वाले ग्राहको को i20 काफी पंसद आती है। चलिए इसकी सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट और नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.35 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.55 - 12.8 लाख
Hyundai Venue
₹ 7.94 - 13.62 लाख
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.9 - 10 लाख
|हुंडई आई20 प्रो ट्रिम पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
|वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|POI/क्लासिक
|OR
|एडिशनल स्क्रैपेज
|रूरल स्कीम
|टोटल
|MT New Trims
|5,000
|25,000
|30,000
|3,000
|35,000
|Magna Exective MT
|5,000
|25,000
|30,000
|3,000
|35,000
|Other MT Trims
|15,000
|25,000
|30,000
|3,000
|45,000
|IVT New Trims & i20 Nline N8 New Trim
|5,000
|15,000
|20,000
|3,000
|25,000
|Other IVT Variants & i20 Nline
|15,000
|15,000
|20,000
|3,000
|35,000
हुंडई i20 के शुरुआती कीमत Magna वैरिएंट के लिए 7,78,800 रुपए थी, जो GST 2.0 से 66,415 रुपए घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। वहीं, इसके N6 DCT वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। पहले इसकी कीमत 11,30,800 रुपए थी, जो अब 10,23,391 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 95,409रुपए की कटौती हुई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।
|हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Magna
|7,78,800
|7,12,385
|66,415
|Magna Exe
|7,50,900
|6,86,865
|64,035
|Magna IVT
|8,88,800
|8,13,005
|75,795
|Sportz
|8,41,800
|7,74,403
|67,397
|Sportz(O)
|9,05,000
|8,27,823
|77,177
|Sportz IVT
|9,51,600
|8,70,449
|81,151
|Sportz(O) IVT
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|Asta
|9,37,800
|8,61,211
|76,589
|Asta(O)
|9,99,800
|9,14,539
|85,261
|Asta (O) IVT
|11,09,900
|10,28,970
|80,930
|हुंडई i20 N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|N6
|9,99,500
|9,14,265
|85,235
|N6 DCT
|11,30,800
|10,23,391
|95,409
|N8
|11,30,800
|10,45,344
|85,456
|N8 DCT
|12,40,800
|11,45,963
|94,837
हुंडई i20 फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था।
इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।
इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।