भूल जाओगे बलेनो, ग्लैंजा, अल्ट्रोज! इन्हें टक्कर देने वाली कार पर ₹45000 का डिस्काउंट; कीमत ₹7.12 लाख

हुंडई मोटर इंडिया अक्टूबर में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इस फेस्टिव मंथ में इस कार को खरीदते हैं तब 45,000 रुपए का फायदा मिलेगा। कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,78,800 रुपए से घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है। स्टाइल और स्पीड पसंद करने वाले ग्राहको को i20 काफी पंसद आती है। चलिए इसकी सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट और नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

हुंडई आई20 प्रो ट्रिम पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट POI/क्लासिक OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल MT New Trims 5,000 25,000 30,000 3,000 35,000 Magna Exective MT 5,000 25,000 30,000 3,000 35,000 Other MT Trims 15,000 25,000 30,000 3,000 45,000 IVT New Trims & i20 Nline N8 New Trim 5,000 15,000 20,000 3,000 25,000 Other IVT Variants & i20 Nline 15,000 15,000 20,000 3,000 35,000

हुंडई i20 के शुरुआती कीमत Magna वैरिएंट के लिए 7,78,800 रुपए थी, जो GST 2.0 से 66,415 रुपए घटकर 7,12,385 रुपए हो गई है। वहीं, इसके N6 DCT वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। पहले इसकी कीमत 11,30,800 रुपए थी, जो अब 10,23,391 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 95,409रुपए की कटौती हुई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Magna 7,78,800 7,12,385 66,415 Magna Exe 7,50,900 6,86,865 64,035 Magna IVT 8,88,800 8,13,005 75,795 Sportz 8,41,800 7,74,403 67,397 Sportz(O) 9,05,000 8,27,823 77,177 Sportz IVT 9,51,600 8,70,449 81,151 Sportz(O) IVT 9,99,990 9,14,713 85,277 Asta 9,37,800 8,61,211 76,589 Asta(O) 9,99,800 9,14,539 85,261 Asta (O) IVT 11,09,900 10,28,970 80,930 हुंडई i20 N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर N6 9,99,500 9,14,265 85,235 N6 DCT 11,30,800 10,23,391 95,409 N8 11,30,800 10,45,344 85,456 N8 DCT 12,40,800 11,45,963 94,837

हुंडई i20 फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था।

इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।

इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।