पहले ₹6700 का इजाफा, अब ₹45000 का डिस्काउंट; फटफाट खरीद लो हुंडई के ये प्रीमियम और लग्जरी कार

इस महीने इस कार को खरीदने पर 45,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 0.74% या 6,700 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। ऐसे में ये डिस्काउंट इस कार को सस्ते में खरीदने का मौका दे रहा है।

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हुंडई मोटर इंडिया जुलाई में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 45,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 0.74% या 6,700 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। ऐसे में ये डिस्काउंट इस कार को सस्ते में खरीदने का मौका दे रहा है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,000 रुपए थी, जो 700 रुपए के इजाफे के साथ 5,99,700 रुपए हो गई है। वहीं, कंपनी ने i20 मैग्ना पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट के कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) को बंद कर दिया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है।

हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Era Rs. 5,99,000 Rs. 5,99,700 Rs. 700 0.12% Magna Executive Rs. 6,73,900 Rs. 6,74,600 Rs. 700 0.10% Magna Rs. 6,99,900 Rs. 6,99,900 Rs. 0 0.00% Sportz Rs. 7,74,500 Rs. 7,80,200 Rs. 5,700 0.74% Sportz (O) Rs. 8,28,000 Rs. 8,33,700 Rs. 5,700 0.69% Sportz (O) Knight Rs. 8,37,000 Rs. 8,42,700 Rs. 5,700 0.68% Asta Rs. 8,61,500 Rs. 8,66,200 Rs. 4,700 0.55% Asta (O) Rs. 9,15,000 Rs. 9,19,700 Rs. 4,700 0.51% Asta (O) DT Rs. 9,31,500 Rs. 9,34,700 Rs. 3,200 0.34% हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Magna Rs. 8,13,500 - - बंद Sportz Rs. 8,75,500 Rs. 8,81,200 Rs. 5,700 0.65% Sportz (O) Rs. 9,20,000 Rs. 9,25,700 Rs. 5,700 0.62% Asta (O) Rs. 10,34,000 Rs. 10,38,700 Rs. 4,700 0.45% Asta (O) Knight Rs. 10,43,500 Rs. 10,48,200 Rs. 4,700 0.45% Asta (O) DT Rs. 10,48,000 Rs. 10,53,700 Rs. 5,700 0.54% Asta (O) Knight DT Rs. 10,57,000 Rs. 10,63,200 Rs. 6,200 0.59% हुंडई i20 N-लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % N6 Rs. 9,21,500 Rs. 9,27,200 Rs. 5,700 0.62% N8 Rs. 10,52,500 Rs. 10,58,200 Rs. 5,700 0.54% N8 DT Rs. 10,66,500 Rs. 10,73,200 Rs. 6,700 0.63% हुंडई i20 N-लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % N8 Rs. 11,53,000 Rs. 11,58,700 Rs. 5,700 0.49% N8 DT Rs. 11,67,000 Rs. 11,73,700 Rs. 6,700 0.57%

हुंडई i20 फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था।

इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।

इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।