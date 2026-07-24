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देखते ही देखते 15 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई यह कार, कीमत ₹5.99 लाख; जानिए क्या है खास

By Ashutosh Kumar
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हुंडई की पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कार i20 ने भारत में एक नया इतिहास रच दिया है। साल 2008 में लॉन्च होने से लेकर अब तक यह कार 15 लाख (1.5 मिलियन) से ज्यादा घरों तक पहुंच गई है।

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हुंडई i20 ने भारत में 15 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं
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हुंडई की पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कार i20 ने भारत में एक नया इतिहास रच दिया है। साल 2008 में लॉन्च होने से लेकर अब तक यह कार 15 लाख (1.5 मिलियन) से ज्यादा घरों तक पहुंच गई है। लगभग 18 सालों के इस लंबे सफर में हुंडई i20 के 3 जेनरेशन मॉडल आ चुके हैं। कंपनी ने समय के साथ इसमें स्पोर्टी N Line और बोल्ड Knight Edition जैसे मॉडल जोड़कर इसे काफी अपडेटेड रखा है। हुंडई के लिए यह कार हमेशा से एक मजबूत और टॉप सेलिंग मॉडल रही है। आइए जानते हैं इस कार की खासियत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी दिखती है कार

हुंडई i20 भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। शुरुआत से ही कंपनी ने इसके डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को लगातार बेहतर बनाया है। जिन लोगों को ज्यादा पावर और रेसिंग फील पसंद है, उनके लिए कंपनी ने i20 N Line पेश किया। इसमें 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा, ब्लैक-आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक चाहने वालों के लिए नाइट एडिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।

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कई इंजन के ऑप्शन हैं मौजूद

अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो नॉर्मल i20 में 1.2-लीटर का कप्पा (Kappa) पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, स्पोर्टी i20 N Line में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। इस कार का हर मॉडल चलाने में काफी मजेदार और कम्फर्टेबल महसूस होता है। यही वजह है कि युवाओं से लेकर परिवारों तक, यह कार हर किसी की पहली पसंद बनी हुई है।

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हाइटेक फीचर्स की पूरी भरमार

फीचर्स के मामले में हुंडई i20 हमेशा अपनी कैटेगरी में आगे रही है। कार में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वॉयस कंट्रोल वाली सनरूफ, वायरलेस चार्जर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्ल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी को और खास बनाने के लिए इसमें 60 से ज्यादा ब्लू-लिंक कनेक्टेड फीचर्स, बोस का 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, डैशकैम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

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कंपनी ने जताया ग्राहकों का आभार

इस खास मौके पर हुंडई मोटर इंडिया के नेशनल सेल्स हेड सुनील मूलचंदानी ने कहा कि i20 हमारी कंपनी की सबसे आईकॉनिक कारों में से एक रही है। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों से ग्राहकों ने इस कार को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। कंपनी आगे भी ग्राहकों के लिए ऐसे ही शानदार और प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाती रहेगी। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 10.63 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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