हुंडई ने अपनी इस हैचबैक के कुछ वैरिएंट हमेशा के लिए किए बंद, ग्राहकों के अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

इस अपडेट से पहले, i20 N Line मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन में कुल 8 वैरिएंट में उपलब्ध थी। N6 DCT वैरिएंट के बंद होने के बाद, अब इस लाइनअप को घटाकर 5 वैरिएंट तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें टॉप ट्रिम के लिए डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं।

हुंडई ने अपनी प्रीमियम और लग्जरी हैचबैक i20 N Line को अपडेट किया है। जिसके बाद ग्राहक अब इसके कुछ वैरिएंट नहीं खरीद पाएंगे। 2026 i20 N Line लाइनअप को अपडेट करते हुए कंपनी ने इसके बेस N6 वैरिएंट से 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (DCT) का ऑप्शन हटा दिया है। इस बदलाव के बाद जो ग्राहक इस स्पोर्टी हैचबैक का ऑटोमैटिक वर्जन लेना चाहते हैं, उनके पास अब सिर्फ पूरी तरह से लोडेड N8 ट्रिम का ऑप्शन ही बचा है।

इस अपडेट से पहले, i20 N Line मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन में कुल 8 वैरिएंट में उपलब्ध थी। N6 DCT वैरिएंट के बंद होने के बाद, अब इस लाइनअप को घटाकर 5 वैरिएंट तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें टॉप ट्रिम के लिए डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं।

ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी

बंद किए गए N6 DCT वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत पहले 10.23 लाख रुपए थी। अब जो ग्राहक DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा चाहते हैं, उन्हें अब N8 DCT वैरिएंट लेना होगा, जिसकी कीमत बंद हो चुके N6 ऑटोमैटिक वैरिएंट के मुकाबले 1.33 लाख रुपए ज्यादा है। इस कदम से ऐसा लगता है कि हुंडई ने कम स्पेसिफिकेशन वाले ऑटोमैटिक वैरिएंट की डिमांड में कमी देखी होगी।

कंपनी ने i20 N Line N8 में नए फीचर्स जोड़े

कंपनी ने वैरिएंट में किए गए बदलावों के साथ-साथ इसके टॉप N8 ट्रिम में कुछ और फीचर्स भी जोड़े हैं। मॉडल ईयर 2026 i20 N Line N8 में अब एक इन-बिल्ट डैशकैम के साथ-साथ डोंगल-बेस्ड वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इन नए फीचर्स से कार का कम्फर्ट और बढ़ गया है। वहीं, i20 N Line इस सेगमेंट में मौजूद अपने नए कॉम्पटीटर्स और फीचर्स से भरपूर प्रीमियम हैचबैक कारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाती है।

हुंडई i20 N Line के मुख्य फीचर्स की डिटेल

स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर

ट्विन-टिप एग्जॉस्ट सेटअप

रेड कलर के बाहरी एक्सेंट

10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

7-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम

सिंगल-पेन सनरूफ

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी