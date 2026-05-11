हुंडई ने अपनी इस हैचबैक के कुछ वैरिएंट हमेशा के लिए किए बंद, ग्राहकों के अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे
इस अपडेट से पहले, i20 N Line मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन में कुल 8 वैरिएंट में उपलब्ध थी। N6 DCT वैरिएंट के बंद होने के बाद, अब इस लाइनअप को घटाकर 5 वैरिएंट तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें टॉप ट्रिम के लिए डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं।
हुंडई ने अपनी प्रीमियम और लग्जरी हैचबैक i20 N Line को अपडेट किया है। जिसके बाद ग्राहक अब इसके कुछ वैरिएंट नहीं खरीद पाएंगे। 2026 i20 N Line लाइनअप को अपडेट करते हुए कंपनी ने इसके बेस N6 वैरिएंट से 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (DCT) का ऑप्शन हटा दिया है। इस बदलाव के बाद जो ग्राहक इस स्पोर्टी हैचबैक का ऑटोमैटिक वर्जन लेना चाहते हैं, उनके पास अब सिर्फ पूरी तरह से लोडेड N8 ट्रिम का ऑप्शन ही बचा है।
इस अपडेट से पहले, i20 N Line मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन में कुल 8 वैरिएंट में उपलब्ध थी। N6 DCT वैरिएंट के बंद होने के बाद, अब इस लाइनअप को घटाकर 5 वैरिएंट तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें टॉप ट्रिम के लिए डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं।
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Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी
बंद किए गए N6 DCT वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत पहले 10.23 लाख रुपए थी। अब जो ग्राहक DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा चाहते हैं, उन्हें अब N8 DCT वैरिएंट लेना होगा, जिसकी कीमत बंद हो चुके N6 ऑटोमैटिक वैरिएंट के मुकाबले 1.33 लाख रुपए ज्यादा है। इस कदम से ऐसा लगता है कि हुंडई ने कम स्पेसिफिकेशन वाले ऑटोमैटिक वैरिएंट की डिमांड में कमी देखी होगी।
कंपनी ने i20 N Line N8 में नए फीचर्स जोड़े
कंपनी ने वैरिएंट में किए गए बदलावों के साथ-साथ इसके टॉप N8 ट्रिम में कुछ और फीचर्स भी जोड़े हैं। मॉडल ईयर 2026 i20 N Line N8 में अब एक इन-बिल्ट डैशकैम के साथ-साथ डोंगल-बेस्ड वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इन नए फीचर्स से कार का कम्फर्ट और बढ़ गया है। वहीं, i20 N Line इस सेगमेंट में मौजूद अपने नए कॉम्पटीटर्स और फीचर्स से भरपूर प्रीमियम हैचबैक कारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाती है।
हुंडई i20 N Line के मुख्य फीचर्स की डिटेल
स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर
ट्विन-टिप एग्जॉस्ट सेटअप
रेड कलर के बाहरी एक्सेंट
10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
7-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम
सिंगल-पेन सनरूफ
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
हुंडई i20 N Line के पावरट्रेन ऑप्शन
मैकेनिकल तौर पर i20 N Line में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी इसमें वही 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देती है, जो 120PS की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन i20 N Line को आम प्रीमियम हैचबैक के मुकाबले परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त बूस्ट देता है। वहीं, सस्पेंशन और स्टीयरिंग सेटअप को भी अलग तरह से ट्यून किया गया है, ताकि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ज्यादा स्पोर्ट हो जाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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