हुंडई ने अपनी प्रीमियम हैचबैक का नाइट एडिशन किया पेश, दे डाला स्टाइलिस एक्सटीरियर और लग्जरी इंटीरियर

हुंडई के पोर्टफोलियो में प्रीमियम और लग्जरी कारों की कमी नहीं है। खासकर जब बात प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की होती है तब उसकी i20 लिस्ट में काफी आगे नजर आती है। ऐसे में कंपी इस कार को और भी प्रीमियम टच देने में लगी हुई है। दरअसल, i20 प्रीमियम हैचबैक के नाइट एडिशन को लॉन्च करने के बाद, कंपनी ने अब इस ऑल-ब्लैक मॉडल को फ्रेश लुक में पेश किया है। नई हुंडई i20 नाइट एडिशन कई गजब के फीचर्स और इंटीरियर से लैस है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

हुंडई i20 नाइट एडिशन के एक्सटीरियर की बात करें तो बाहर की तरफ, इस नए लिमिटेड एडिशन में ऑल-ब्लैक लुक है और इसमें ब्लैक-आउट एलिमेंट्स हैं जो इसकी थीम को और भी बेहतर बनाते हैं। डिजाइन हाइलाइट्स में ब्लैक थीम वाले एलॉय व्हील, रूफ रेल्स, स्किड प्लेट्स, साइड सिल गार्निश, आउटसाइड मिरर, रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक हुंडई लोगो शामिल है। इस लिमिटेड नाइट एडिशन में मिलने वाले रेड ब्रेक कैलिपर्स, एक स्पेशल नाइट लोगो और स्पोर्टी मेटल पैडल जैसे अन्य फीचर्स इस पैकेज को और भी बेहतर बनाते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो सीटों को ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री से सजाया गया है और इसमें पीतल के इन्सर्ट हैं जो इसे एक कंट्रास्टिंग टच देते हैं। नाइट एडिशन स्टैंडर्ड i20 के स्पोर्ट्ज (O) और एस्टा (O) ट्रिम्स 9.15 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसी तरह की थीम i20 N लाइन के N8 और N10 वैरिएंट में भी पेश की गई है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 11.43 लाख रुपए है।