नए अवतार में आई हुंडई i20, ब्लैक-आउट स्टाइल और स्पोर्टी फीचर्स से लैस; कीमत बस इतनी
भारत में हुंडई ने i20 का नाइट एडिशन (Hyundai i20 Knight Edition) लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 9.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अब ग्राहकों को इस कार के साथ स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 का नाइट एडिशन (Knight Edition) लॉन्च कर दिया है। यह स्पेशल एडिशन गाड़ी अब और भी ज्यादा स्पोर्टी और डार्क लुक के साथ आई है। इसकी शुरुआती कीमत 9.15 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कौन-कौन से वैरिएंट में उपलब्ध?
नाइट एडिशन (Knight Edition) को Sportz (O) और Asta (O) वैरिएंट्स पर पेश किया गया है। यह एडिशन i20 N Line पर भी उपलब्ध होगा, जिसे N8 और N10 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। i20 N लाइन नाइट एडिशन की शुरुआती कीमत 11.43 लाख (एक्स-शोरूम) है।
नाइट एडिशन में क्या है खास?
इस एडिशन में कई ब्लैक-आउट एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो गाड़ी को और भी स्पोर्टी बनाते हैं।इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक रूफ रेल्स, स्किड प्लेट्स, साइड सिल गार्निश और ब्लैक ORVMs देखने को मिलते हैं। इसमें रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक हुंडई (Hyundai) लोगो दिया गया है। इसके अलावा रेड ब्रेक कैलिपर्स और एक्सक्लूसिव नाइट एडिशन (Knight Edition) बैज दिया गया है। इसके केबिन में ऑल-ब्लैक थीम, ब्रास इंसर्ट्स और ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री विद ब्रास हाइलाइट्स भी दिए गए हैं।
स्पोर्टी मेटल पैडल्स
इन सब अपडेट्स से i20 नाइट एडिशन (i20 Knight Edition) का लुक काफी प्रीमियम और यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने वाला हो गया है।
इंजन और परफॉर्मेंस
मैकेनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हुंडई i20 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ ही आती है। वहीं, i20 N लाइन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑप्शन के साथ आता है।
हुंडई i20 नाइट एडिशन कहां फिट बैठती है?
यह स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड i20 और N Line मॉडल्स के साथ उपलब्ध होगा। नाइट एडिशन (Knight Edition) का उद्देश्य है कि ग्राहकों को प्रीमियम लुक और स्पोर्टी डिजाइन का कॉम्बिनेशन दिया जाए।
हुंडई i20 नाइट एडिशन (Hyundai i20 Knight Edition) उन ग्राहकों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जो हैचबैक (Hatchback) सेगमेंट में स्टाइल, स्पोर्टी लुक और फीचर-रिच पैकेज चाहते हैं। खासकर Gen-Z और युवाओं के लिए इसका डार्क-थीम वाला लुक इसे और भी आकर्षक बनाता है।
