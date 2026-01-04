एक झटके में ₹65000 तक सस्ती हो गई स्विफ्ट, बलेनो के टक्कर वाली ये कार, 31 जनवरी तक मौका

संक्षेप: हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि हुंडई i20 (Hyundai i20) खरीदने पर ग्राहक इस दौरान 65,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Jan 04, 2026 10:14 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई हैचबेक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि हुंडई i20 (Hyundai i20) खरीदने पर ग्राहक इस दौरान 65,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स हुंडई i20 के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट जैसी कारों से होता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन के तौर पर हुंडई i20 में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मौजूद है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और सीबीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

इतनी है कीमत बता दें कि हुंडई i20 एक 5-सीटर हैचबैक कार है जो ग्राहकों को मौजूदा समय में 6 वैरिएंट में उपलब्ध है। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.86 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.43 लाख रुपये तक जाती है।