Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai i20 is available with discounts of up to rs 70000 in december 2025
₹70000 तक सस्ती मिल रही बलेनो के टक्कर वाली ₹7 लाख से कम की ये हुंडई कार, इसमें है 6-एयरबैग

₹70000 तक सस्ती मिल रही बलेनो के टक्कर वाली ₹7 लाख से कम की ये हुंडई कार, इसमें है 6-एयरबैग

संक्षेप:

हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान हुंडई i20 खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 05, 2025 04:41 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
धांसू हैं कार के फीचर्स

हुंडई i20 के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट जैसी कारों से होता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर हुंडई i20 में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मौजूद है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और सीबीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

इतनी है कीमत

बता दें कि हुंडई i20 एक 5-सीटर हैचबैक कार है जो ग्राहकों को मौजूदा समय में 6 वैरिएंट में उपलब्ध है। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.86 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.43 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
