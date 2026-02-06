i10, i20 और अल्काजार पर मिल रहा ₹50000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने से पहले देख लें डिटेल
हुंडई ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी 3 कारों पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का डिसकाउंट दे रही है। इस लिस्ट में i20, i10 निओस और अल्काजार शामिल है।
हुंडई ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी 3 कारों पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का डिसकाउंट दे रही है। इस लिस्ट में i20, i10 निओस और अल्काजार शामिल है। ऐसे में इस महीने आप इन तीनों में से कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इन पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जान लेना चाहिए। आप डीलर्स के पास जाकर इस डिस्काउंट के बारे में पता कर सकते हैं।
1. हुंडई i20 (Hyundai i20)
58,000 रुपए तक का डिस्काउंट
कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 और i20 N Line पर कुल 58,000 रुपए तक के फायदे दे रही हैं। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 3,000 रुपए का अतिरिक्त ऑफर शामिल है। i20 का मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.87 लाख रुपए से 11.53 लाख रुपए के बीच है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.47 - 7.92 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.43 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
2. हुंडई ग्रैंड i10 निओस (Grand i10 Nios)
58,000 रुपए तक का डिस्काउंट
कंपनी ग्रैंड i10 निओस पर भी कुल 58,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। खरीदार इस महीने 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 3,000 रुपए का अतिरिक्त ऑफर पा सकते हैं। मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो को टक्कर देने वाली यह कार 5.66 लाख रुपए से 7.92 लाख रुपए के बीच की कीमत पर उपलब्ध है।
3. हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar)
55,000 रुपए तक का डिस्काउंट
अल्काजार पर कुल 55,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध, जिसकी कीमत 14.50 लाख रुपए से 21.06 लाख रुपए के बीच है। यह तीन-रो वाली SUV टाटा सफारी, MG हेक्टर और महिंद्रा XUV 7XO जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।