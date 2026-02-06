i10, i20 और अल्काजार पर मिल रहा ₹50000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने से पहले देख लें डिटेल

संक्षेप: हुंडई ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी 3 कारों पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का डिसकाउंट दे रही है। इस लिस्ट में i20, i10 निओस और अल्काजार शामिल है।

Feb 06, 2026 05:50 pm IST

हुंडई ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी 3 कारों पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का डिसकाउंट दे रही है। इस लिस्ट में i20, i10 निओस और अल्काजार शामिल है। ऐसे में इस महीने आप इन तीनों में से कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इन पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जान लेना चाहिए। आप डीलर्स के पास जाकर इस डिस्काउंट के बारे में पता कर सकते हैं।

1. हुंडई i20 (Hyundai i20)

58,000 रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 और i20 N Line पर कुल 58,000 रुपए तक के फायदे दे रही हैं। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 3,000 रुपए का अतिरिक्त ऑफर शामिल है। i20 का मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.87 लाख रुपए से 11.53 लाख रुपए के बीच है।

2. हुंडई ग्रैंड i10 निओस (Grand i10 Nios)

58,000 रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी ग्रैंड i10 निओस पर भी कुल 58,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। खरीदार इस महीने 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 3,000 रुपए का अतिरिक्त ऑफर पा सकते हैं। मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो को टक्कर देने वाली यह कार 5.66 लाख रुपए से 7.92 लाख रुपए के बीच की कीमत पर उपलब्ध है।

3. हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar)

55,000 रुपए तक का डिस्काउंट अल्काजार पर कुल 55,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध, जिसकी कीमत 14.50 लाख रुपए से 21.06 लाख रुपए के बीच है। यह तीन-रो वाली SUV टाटा सफारी, MG हेक्टर और महिंद्रा XUV 7XO जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।