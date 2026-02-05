हुंडई ने इस कार की कीमत घटाकर ₹5.99 लाख की, कभी नहीं थी इतनी सस्ती; 6 एयरबैग, सनरूफ सबकुछ मिलेगा
2026 हुंडई i20 (2026 Hyundai i20) भारत में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.99 लाख रुपये रखी है। इसमें 6 एयरबैग, सनरूफ समेत कई गजब फीचर्स मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने 2026 मॉडल ईयर के लिए अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक i20 को और ज्यादा किफायती बना दिया है। कंपनी ने i20 के एरा, मैग्ना एक्जीक्यूटिव और मैग्ना वैरिएंट की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे अब इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। इस नई कीमत के साथ i20 उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है, जो एंट्री-लेवल हैचबैक से अपग्रेड करना चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
बेस वैरिएंट एरा में भी भरपूर सेफ्टी
सबसे खास बात यह है कि बेस एरा वैरिएंट होने के बावजूद 2026 i20 में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। इस वैरिएंट में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे काफी मजबूत बनाते हैं।
हुंडई i20 के एरा (Era) वैरिएंट में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टाइप-C USB चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स दी गई हैं। इसमें बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं। कम कीमत में इतने फीचर्स i20 को बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए भी आकर्षक बनाते हैं।
मैग्ना एक्जीक्यूटिव की कीमत और फीचर्स
हुंडई i20 एरा (Era) के ऊपर मैग्ना एक्जीक्यूटिव (Magna Executive) वैरिएंट आता है, जिसकी कीमत अब 6.74 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह वैरिएंट उन लोगों के लिए है, जो थोड़े ज्यादा कंफर्ट और टेक्नोलॉजी चाहते हैं। इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, हाईलाइन TPMS, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।
मैग्ना वैरिएंट में सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स
हुंडई i20 का मैग्ना (Magna) वैरिएंट अब 6.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। यह वैरिएंट मैग्ना एक्जीक्यूटिव (Magna Executive) से एक कदम आगे बढ़कर ज्यादा कम्फर्ट और प्रीमियम फील देता है। इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, रियर AC वेंट्स, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट और 10.1-इंच टचस्क्रीन ऑप्शन भी उपलब्ध है।
हुंडई (Hyundai) ग्राहकों को एक और विकल्प दे रही है। कंपनी 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को डीलर-इंस्टॉल्ड एक्सेसरी के रूप में ऑफर कर रही है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto), रियर कैमरा और 3 साल की वारंटी शामिल हैं।
भरोसेमंद वारंटी और मजबूत विरासत
2026 हुंडई i20 (2026 Hyundai i20) के सभी वैरिएंट्स पर कंपनी की 3 साल या 1,00,000 किमी. की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। i20 पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से भारतीय बाजार में मौजूद है और अब तक इसकी कुल बिक्री 14.7 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो चुकी है।
