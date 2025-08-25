नई हुंडई i20 टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, डिजाइन में बड़े बदलाव का खुलासा; जानिए कितनी बदलेगी SUV

हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 के फोर्थ-जेन मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। बता दें कि यूरोप में नई i20 को टेस्टिंग को दौरान स्पॉट किया गया है। बता दें कि नई एसयूवी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 के फोर्थ-जेन मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। बता दें कि यूरोप में इसकी टेस्टिंग के दौरान नई i20 को कैमरे में कैद किया गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा। हालांकि, ओवरऑल सिल्हूट पहले जैसा ही है। इसमें नए LED हेडलाइट्स विद DRL, रिडिजाइन्ड फ्रंट ग्रिल और बंपर, शार्प एज वाला बोनट और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, नई i20 में अपडेटेड टेल-लाइट्स और रियर बंपर भी नजर आएंगे।

कुछ ऐसा होगा डाइमेंशन ग्लोबल मॉडल की लंबाई मौजूदा इंडियन वर्जन से ज्यादा होगी क्योंकि भारत में i20 को सब-4 मीटर रखा जाता है ताकि कॉम्पैक्ट कार के टैक्स बेनिफिट्स मिल सकें। वहीं, यूरो-स्पेक मॉडल 4,065mm लंबा है और नए मॉडल में भी यही लंबाई देखने को मिल सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, फिलहाल इंटीरियर की जानकारी सामने नहीं आई है।

सेफ्टी भी होगी अपग्रेड सेफ्टी के मामले में भारत-स्पेक नई i20 में बड़ा अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसमें ADAS सूट दे सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि i20 को वेन्यू वाला कैमरा-बेस्ड ADAS मिलेगा या फिर क्रेटा जैसा कैमरा और रडार-बेस्ड एडवांस सिस्टम। कुल मिलाकर, नई i20 को कंपनी और ज्यादा हाई-टेक और सेफ बनाने की तैयारी कर रही है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो इंटरनेशनल वर्जन में मौजूदा पेट्रोल और माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रहेंगे जिन्हें अपकमिंग एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। वहीं, इंडिया-स्पेक मॉडल में मौजूदा 1.2L पेट्रोल और 1.0L टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। नई i20 का इंटरनेशनल डेब्यू 2027 में होने की संभावना है। जबकि भारत में इसे FY 2027-28 में लॉन्च किया जाएगा।