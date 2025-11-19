इस कार को लेना हुआ बहुत सस्ता, कंपनी ने डिस्काउंट ₹45000 से 85000 किया; कीमत ₹7.13 लाख भी नहीं

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया नवंबर में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 85,000 रुपए का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि कंपनी ने इस कार पर डिस्काउंट को 40,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर में इस पर ₹45,000 का डिस्काउंट मिल रहा था।

हुंडई मोटर इंडिया नवंबर में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 85,000 रुपए का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि कंपनी ने इस कार पर डिस्काउंट को 40,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर में इस पर ₹45,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। कंपनी i20 एन-लाइन पर भी 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। नए GST 2.0 लागू होने के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,12,385 रुपए हो गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है। चलिए इसके वैरिएंट वाइज डिस्काउंट को देखते हैं।

हुंडई i20 डिस्काउंट नवंबर 2025 टाइप डिस्काउंट HYUNDAI i20 NORMAL PETROL-MT (Other variants) कैश Rs. 25,000 एक्सचेंज Rs. 25,000 स्क्रैपेज Rs. 30,000 कॉर्पोरेट/रुरल Rs. 5,000 अपग्रेड Rs. 25,000 टोटल Rs. 85,000 HYUNDAI i20 PETROL-MT (Magna Exe) कैश Rs. 15,000 एक्सचेंज Rs. 25,000 स्क्रैपेज Rs. 30,000 कॉर्पोरेट/रुरल Rs. 5,000 अपग्रेड Rs. 25,000 टोटल Rs. 75,000 HYUNDAI i20 NORMAL PETROL-MT (New Variants) कैश Rs. 15,000 एक्सचेंज Rs. 25,000 स्क्रैपेज Rs. 30,000 कॉर्पोरेट/रुरल Rs. 5,000 अपग्रेड Rs. 25,000 टोटल Rs. 75,000 HYUNDAI i20 NORMAL PETROL-AUTO कैश Rs. 10,000 एक्सचेंज Rs. 15,000 स्क्रैपेज Rs. 20,000 कॉर्पोरेट/रुरल Rs. 5,000 अपग्रेड Rs. 25,000 टोटल Rs. 60,000 हुंडई i20 N-लाइन डिस्काउंट नवंबर 2025 टाइप डिस्काउंट HYUNDAI i20 N-LINE कैश Rs. 20,000 एक्सचेंज Rs. 15,000 स्क्रैपेज Rs. 20,000 कॉर्पोरेट/रुरल Rs. 5,000 अपग्रेड Rs. 25,000 टोटल Rs. 70,000

हुंडई i20 फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था।

इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।

इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।