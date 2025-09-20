₹60,000 + ₹95,000... इस कार पर आया गजब का डिस्काउंट; बलेनो, ग्लैंजा से ज्यादा लग्जरी इंटीरियर
आप फेस्टिव मंथ में इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 60,000 रुपए के बेनिफिट के साथ नए GST का भी फायदा मिलेगा। इस पर टैक्स के भी 95,409 रुपए तक कम हो गए हैं। इस तरह दोनों चीजों को मिलाकर इस कार पर लगभग 1.50 लाख से भी ज्यादा का फायदा मिलेगा।
हुंडई मोटर इंडिया इस महीने यानी सितंबर में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप फेस्टिव मंथ में इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 60,000 रुपए के बेनिफिट के साथ नए GST का भी फायदा मिलेगा। इस पर टैक्स के भी 95,409 रुपए तक कम हो गए हैं। इस तरह दोनों चीजों को मिलाकर इस कार पर लगभग 1.50 लाख से भी ज्यादा का फायदा मिलेगा। स्टाइल और स्पीड पसंद करने वाले ग्राहको को i20 काफी पंसद आती है। इस कार के नए MT और मैगना एग्जीक्यूटिव पर 50,000 रुपए और अन्य MT वैरिएंट पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, iVT ट्रिम पर 50,000 रुपए और अन्य iVT और लाइन पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि अब इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,12,385 रुपए हो गई है।
हुंडई i20 फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस प्रीमियम हैचबैक में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो 83Hp का मैक्सिमम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इस 1.2 पेट्रोल इंजन में आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर दिया है। कंपनी ने 1.0 लीटर के पेट्रोल वैरिएंट को बंद कर दिया है। ये इंजन 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड iMT के साथ आता था। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से होता है।
इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स एंबीयंट लाइटिंग, डूर आर्मरेस्ट और लैदरेट पैडिंग को बरकरार रखा गया है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो के साथ एपल कारप्ले, 7 स्पीकर के साथ आने वाला Bose साउंड सिस्टम, वायरलैस चार्जर मिलता रहेगा। इसमें सिंगल पैन सनरूफ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। इसे अमेजन ग्रे समेत 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में खरीद पाएंगे।
इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSN), 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत कई अन्य फीचर्स दिए हैं। इसमें 60 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, 127 एंबेडेड VR कमांड, 52 हिंग्लिश वॉयस कमांड, ओवर-द-एयर अपडेट, 10 रीजनल और 2 इंटरनेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला मल्टी लैंग्वेज UI भी मिलता है। इसमें ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्स पार्किंग सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलेंप दिए गए हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
