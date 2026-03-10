गजब हो गया! ₹6.86 लाख की इस कार ने डिमांड में क्रेटा, वेन्यू को भी छोड़ दिया पीछे; 6-एयरबैग से है लैस
हुंडई i20 बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान हुंडई i20 को 5,852 नए ग्राहक मिले। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई i20 की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो हुंडई क्रेटा कंपनी की टॉप-सेलिंग मॉडल बन गई। हालांकि, डिमांड के मामले में हुंडई की पॉपुलर हैचबैक i20 ने सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि बीते महीने हुंडई i20 मॉडल वाइज बिक्री में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान हुंडई i20 को 5,852 नए ग्राहक मिले। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई i20 की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,627 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई i20 के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.43 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
धांसू हैं कार के फीचर्स
हुंडई i20 के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट जैसी कारों से होता है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन के तौर पर हुंडई i20 में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मौजूद है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और सीबीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
इतनी है कीमत
बता दें कि हुंडई i20 एक 5-सीटर हैचबैक कार है जो ग्राहकों को मौजूदा समय में 6 वैरिएंट में उपलब्ध है। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.86 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.43 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।