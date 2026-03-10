गजब हो गया! ₹6.86 लाख की इस कार ने डिमांड में क्रेटा, वेन्यू को भी छोड़ दिया पीछे; 6-एयरबैग से है लैस

Mar 10, 2026 04:24 pm IST

हुंडई i20 बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान हुंडई i20 को 5,852 नए ग्राहक मिले। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई i20 की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो हुंडई क्रेटा कंपनी की टॉप-सेलिंग मॉडल बन गई। हालांकि, डिमांड के मामले में हुंडई की पॉपुलर हैचबैक i20 ने सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि बीते महीने हुंडई i20 मॉडल वाइज बिक्री में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान हुंडई i20 को 5,852 नए ग्राहक मिले। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई i20 की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,627 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई i20 के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं कार के फीचर्स हुंडई i20 के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट जैसी कारों से होता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन के तौर पर हुंडई i20 में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मौजूद है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और सीबीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।