गजब हो गया! ₹6.86 लाख की इस कार ने डिमांड में क्रेटा, वेन्यू को भी छोड़ दिया पीछे; 6-एयरबैग से है लैस

Mar 10, 2026 04:24 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई i20 बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान हुंडई i20 को 5,852 नए ग्राहक मिले। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई i20 की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

धांसू हैं कार के फीचर्स

हुंडई i20 के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट जैसी कारों से होता है।

ये भी पढ़ें:हुंडई वेन्यू का नया डीजल वैरिएंट लॉन्च, 1 लाख बुकिंग पार होने पर आया ये नया मॉडल

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर हुंडई i20 में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मौजूद है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और सीबीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:New vs Old: पुराने मॉडल से कितनी अलग है नई वरना? देखें पूरी डिटेल्स

इतनी है कीमत

बता दें कि हुंडई i20 एक 5-सीटर हैचबैक कार है जो ग्राहकों को मौजूदा समय में 6 वैरिएंट में उपलब्ध है। भारतीय मार्केट में हुंडई i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.86 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.43 लाख रुपये तक जाती है।

