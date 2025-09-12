Hyundai i10 NIOS Variant Wise Prices After New GST हुंडई की जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, उसे नए GST ने घटाकर इतना कर दिया; जानिए नई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hyundai i10 NIOS Variant Wise Prices After New GST

हुंडई की जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, उसे नए GST ने घटाकर इतना कर दिया; जानिए नई कीमत

पहले इसके बेस वैरिएंट इरा की एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। यानी इस पर 51,022 रुपए टैक्स कम हो गया है। अब आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की कीमतें जान लेना चाहिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Fri, 12 Sep 2025 02:29 PM
हुंडई की जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, उसे नए GST ने घटाकर इतना कर दिया; जानिए नई कीमत

22 सितंबर से हुंडई i10 निओस को खरीदना सस्ता हो जाएगा। कंपनी ने नया GST लागू होने के बाद इसके सभी वैरिएंट की कीमतों में कितना अंतर आने वाला है, इसकी कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। अब इस कार पर 9.32% या 71,480 रुपए का टैक्स कम हो जाएगा। इस बात तो ऐसे समझा जा सकता है कि पहले इसके बेस वैरिएंट इरा की एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। यानी इस पर 51,022 रुपए टैक्स कम हो गया है। अब आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की कीमतें जान लेना चाहिए।

हुंडई i10 निओस की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
1Era5,98,3005,47,27851,0229.32
2Magna6,84,2006,25,85358,3479.32
3Corporate7,09,1006,48,62960,4719.32
4Magna AMT7,48,9006,85,03563,8659.32
5Corporate AMT7,73,8007,07,81265,9889.32
6Sportz7,42,4006,79,08963,3119.32
7Sportz (0)7,72,3007,06,44065,8609.32
8Sportz AMT7,99,2007,31,04668,1549.32
9Sportz (0) AMT8,29,1007,58,39670,7049.32
10Sportz CNG8,29,7007,58,94570,7559.32
11Asta8,05,5007,39,73565,7658.89
12Asta AMT8,62,3007,91,69270,6088.92
13Magna Dual CNG7,83,5007,16,68466,8169.32
14Sportz Dual CNG8,38,2007,66,72071,4809.32

हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सेफ्टी फीचर्स को सुधारा गया है।

ये भी पढ़ें:हुंडई i20 लेने से पहले देखें, नए GST ने सभी वैरिएंट को कितना सस्ता कर दिया

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

ये भी पढ़ें:नए GST से लोगों के बजट में हो गई इस लग्जरी कार की कीमत, पूरे ‌₹3.27 लाख घट गए

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

Hyundai Auto News Hindi GST

