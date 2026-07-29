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Hyundai फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी लाई एक और धाकड़ EV, किआ कारेन्स जैसा लुक

By Kumar Prashant Singh
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हुंडई ने 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV Neira के प्रोटोटाइप को शोकेस किया है। इसकी बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और चार्जिंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक Carens Clavis EV जैसी हो सकती है।

Hyundai Neira MPV
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हुंडई (Hyundai) ने 2026 Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) में अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV Hyundai Neira (हुंडई नीरा) के प्रोटोटाइप को शोकेस किया है। कंपनी ने इस ऑटो शो में Ioniq 3, Ioniq 9 और Staria EV को भी अनवील किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Neira की हो रही है। दिखने में यह किया कारेन्स जैसी है। यह इंडोनेशियाई बाजार के लिए हुंडई की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक MPV होगी। इसका प्रोडक्शन मॉडल इसी साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे इंडोनेशिया में 60 प्रतिशत से अधिक लोकल कॉटेंट के साथ तैयार किया जाएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरीज भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी।

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कंपनी ने नहीं दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी

कंपनी ने अभी तक नीरा के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह Kia Carens Clavis EV वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। ऐसे में इसकी बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और चार्जिंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक Carens Clavis EV जैसी हो सकती है। हालांकि, डिजाइन पूरी तरह नया है और इसमें हुंडई की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। नीरा के फ्रंट में कंपनी की सिग्नेचर फुल-विड्थ LED लाइट बार दी गई है, जो दोनों तरफ मौजूद स्लीक DRLs को कनेक्ट करती हैं।

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इसके नीचे वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैंप दिए गए हैं। बंद फ्रंट ग्रिल, सिल्वर फिनिश बंपर और स्ट्रेट बॉडी इसे ट्रेडिशनल MPV की बजाय एसयूवी जैसा लुक देती है। साइज की बात करें, तो नीरा की लंबाई करीब 4,550 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और व्हीलबेस 2,780 मिमी होने की उम्मीद है।

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लंबी रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया

साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें लंबी रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया दिया गया है, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है। व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग, सिल्वर रूफ रेल्स और सिल्वर साइड गार्निश इसकी क्रॉसओवर स्टाइलिंग को और आकर्षक बनाते हैं। इसमें एयरोडायनामिक डिजाइन वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास तौर पर डिवेलप Hankook iON Evo AS टायर लगाए गए हैं।

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पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेललाइट्स दी गई हैं, जिन्हें एक पतली LED लाइट बार आपस में जोड़ती है। इसके अलावा रूफ स्पॉइलर, बड़ा रियर बंपर, सिल्वर स्किड प्लेट और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन मॉडल में एडवांस सेफ्टी फीचर्स का अच्छा पैकेज मिलेगा।

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39 मिनट में 80 पर्सेंट तक चार्ज

अगर नीरा में किआ कारेन्स क्लाविस ईवी वाला मैकेनिकल सेटअप मिलता है, तो इसमें 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। ये बैटरी 490 किमी तक की क्लेम्ड राइविंग रेंज दे सकती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का पावर आउटपुट 135 hp से 171 hp तक हो सकता है, जबकि अधिकतम 255 Nm टॉर्क मिलने की संभावना है। 100 kW DC फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 39 मिनट लग सकते हैं।

(Hyundai Neira Photo Credit: indra_fathan/instagram)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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