Hyundai ने अपनी इस पॉपुलर SUV की बिक्री पर लगाई रोक, 1.32 लाख गाड़ियां बुलाईं वापस; जानिए वजह

Hyundai ने अपनी इस पॉपुलर SUV की बिक्री पर लगाई रोक, 1.32 लाख गाड़ियां बुलाईं वापस; जानिए वजह
हुंडई ने अपनी पॉपुलर थ्री-रो एसयूवी, 2026 पैलिसेड (Palisade) की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह फैसला कार के सीटिंग सिस्टम में खराबी की वजह से एक दो साल के मासूम बच्चे की जान चली जाने के बाद लिया गया है।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने अपनी पॉपुलर थ्री-रो एसयूवी, 2026 पैलिसेड (Palisade) की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कड़ा फैसला एक बेहद दुखद घटना के बाद लिया गया है, जिसमें कार के सीटिंग सिस्टम में खराबी की वजह से एक दो साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। कंपनी ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तरी अमेरिका, कनाडा सहित ग्लोबल मार्केट से करीब 1,32,000 गाड़ियों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। भारत समेत दुनिया भर के ऑटो बाजार में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
MG Majestor
₹ 40 - 45 लाख
BMW X1
₹ 50.6 - 52.15 लाख
Mercedes-Benz GLA
₹ 49.72 - 52.73 लाख
क्या है इस घटना की वजह
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दर्दनाक घटना कार की तीसरी लाइन की पावर सीट की वजह से हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा पावर सीट के नीचे दब गया था। आम तौर पर मॉडर्न कारों में 'एंटी-पिंच' नाम का एक सेफ्टी फीचर होता है। यह फीचर तब एक्टिव होता है जब सीट या खिड़की बंद होते समय किसी बाधा या दबाव को महसूस करती है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि बीच में कोई हाथ या शरीर का हिस्सा आ गया है, वह तुरंत रुक जाता है। हालांकि, इस मामले में यह सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
इस रिकॉल का असर हुंडई के 'लिमिटेड' और 'कैलिग्राफी' ट्रिम्स पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कंपनी ने माना है कि दूसरी और तीसरी लाइन की पावर सीटें किसी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क को पहचानने में फेल हो रही थीं। खासकर जब वन-टच बटन से सीटों को फोल्ड किया जाता है, तब यह खतरा और बढ़ जाता है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार, इस बड़े पैमाने पर रिकॉल की वजह से हुंडई को करीब 100 अरब वॉन (लगभग 6.6 करोड़ डॉलर) का भारी खर्च उठाना पड़ेगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हुंडई के विशाल सालाना मुनाफे को देखते हुए यह रकम केवल 0.8 पर्सेंट है।
हुंडई ने ग्राहकों को किया अलर्ट
फिलहाल, हुंडई ने सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए उन सभी ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है जिनके पास यह मॉडल है। कंपनी जल्द ही इन गाड़ियों के सीट असेंबली और सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी ताकि 'एंटी-पिंच' फीचर सही ढंग से काम कर सके। अगर आप भी पावर सीट्स वाली बड़ी एसयूवी का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों को अकेले सीट एडजस्ट न करने दें। हुंडई का यह कदम एक सबक है कि तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों न हो, सुरक्षा मानकों में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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