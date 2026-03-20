Hyundai ने अपनी इस पॉपुलर SUV की बिक्री पर लगाई रोक, 1.32 लाख गाड़ियां बुलाईं वापस; जानिए वजह

Mar 20, 2026 04:24 pm IST

हुंडई ने अपनी पॉपुलर थ्री-रो एसयूवी, 2026 पैलिसेड (Palisade) की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह फैसला कार के सीटिंग सिस्टम में खराबी की वजह से एक दो साल के मासूम बच्चे की जान चली जाने के बाद लिया गया है।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने अपनी पॉपुलर थ्री-रो एसयूवी, 2026 पैलिसेड (Palisade) की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कड़ा फैसला एक बेहद दुखद घटना के बाद लिया गया है, जिसमें कार के सीटिंग सिस्टम में खराबी की वजह से एक दो साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। कंपनी ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तरी अमेरिका, कनाडा सहित ग्लोबल मार्केट से करीब 1,32,000 गाड़ियों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। भारत समेत दुनिया भर के ऑटो बाजार में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या है इस घटना की वजह रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दर्दनाक घटना कार की तीसरी लाइन की पावर सीट की वजह से हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा पावर सीट के नीचे दब गया था। आम तौर पर मॉडर्न कारों में 'एंटी-पिंच' नाम का एक सेफ्टी फीचर होता है। यह फीचर तब एक्टिव होता है जब सीट या खिड़की बंद होते समय किसी बाधा या दबाव को महसूस करती है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि बीच में कोई हाथ या शरीर का हिस्सा आ गया है, वह तुरंत रुक जाता है। हालांकि, इस मामले में यह सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स इस रिकॉल का असर हुंडई के 'लिमिटेड' और 'कैलिग्राफी' ट्रिम्स पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कंपनी ने माना है कि दूसरी और तीसरी लाइन की पावर सीटें किसी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क को पहचानने में फेल हो रही थीं। खासकर जब वन-टच बटन से सीटों को फोल्ड किया जाता है, तब यह खतरा और बढ़ जाता है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार, इस बड़े पैमाने पर रिकॉल की वजह से हुंडई को करीब 100 अरब वॉन (लगभग 6.6 करोड़ डॉलर) का भारी खर्च उठाना पड़ेगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हुंडई के विशाल सालाना मुनाफे को देखते हुए यह रकम केवल 0.8 पर्सेंट है।