क्रैश टेस्ट में हुंडई की इस कार के उड़ गए परखच्चे, सेफ्टी में मिली 0 स्टार रेटिंग; फिर भी धड़ल्ले से खरीदते हैं लोग

Dec 05, 2025 10:44 am IST

ग्लोबल NCAP ने भारत में बनी हुंडई ग्रैंड i10 (Hyundai Grand i10) की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में बेची जाने वाली इस कार का क्रैश टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में यह एडल्ट सेफ्टी में जीरो स्टार पर आ गई। चाइल्ड सेफ्टी में कार को तीन स्टार मिले। मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार, #SaferCarsForAfrica अभियान के तहत किए गए इस टेस्ट में संगठन ने कहा कि Grand i10 में एडल्ट को लेकर “गंभीर कमियाँ” हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कार में जानलेवा चोटों का जोखिम बहुत ज्यादा है।

रेटिंग अफ्रीकी वैरिएंट पर लागू टेस्ट मॉडल में ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री-टेंशनर, लोड लिमिटर और Isofix माउंट्स जैसे फीचर्स मौजूद थे। इसके बावजूद कार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ग्लोबल NCAP ने साफ किया कि यह रेटिंग केवल दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट पर लागू होती है। हालांकि, यह बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियों की सेफ्टी अलग-अलग बाजारों में इतनी अलग क्यों होती है।

गंभीर दुर्घटना का बड़ा खतरा एडल्ट प्रोटेक्शन में Grand i10 ने 34 में से 0 अंक हासिल किए। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में सिर और गर्दन की सुरक्षा तो अच्छी रही लेकिन ड्राइवर की चेस्ट प्रोटेक्शन ‘Poor’ पाई गई। पैसेंजर की चेस्ट प्रोटेक्शन ‘Adequate’ रही। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में कार का प्रदर्शन और खराब था। अधिकांश पैरामीटर ‘Poor’ रेट हुए। ड्राइवर के घुटनों की सुरक्षा को ‘Marginal’ माना गया। बॉडी शेल और फुटवेल एरिया भी अस्थिर पाए गए जो गंभीर दुर्घटना में बड़ा खतरा बन सकते हैं।