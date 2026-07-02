हुंडई की ₹5.60 लाख वाली कार हो गई सस्ती, कंपनी दे रही ₹70000 का डिस्काउंट; इस महीने इतने में मिलेगी

हुंडई के इस सबसे सस्ते मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 5,59,700 लाख रुपए से 8,04,300 लाख रुपए के बीच है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, मारुति सेलेरियो, टाटा टियागो जैसे मॉडल से होता है। चलिए इस पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।

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हुंडई मोटर इंडिया इस महीने यानी जुलाई में ग्रैंड i10 निओस पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी अपनी इस एंट्री लेवल हैचबैक खरीदने पर ग्राहकों को 70,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इसके बेस 'Era' ट्रिम को छोड़कर, इसके पेट्रोल वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर के तहत 5,000 रुपए का फायदा शामिल है। हालांकि, इसके CNG वैरिएंट्स पर थोड़ा सिर्फ 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट ही मिलेगा।

हुंडई के इस सबसे सस्ते मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 5,59,700 लाख रुपए से 8,04,300 लाख रुपए के बीच है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, मारुति सेलेरियो, टाटा टियागो जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई ग्रैंड i10 निओस नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Era Rs. 5,55,000 Rs. 5,59,700 Rs. 4,700 0.85% Magna Rs. 6,28,000 Rs. 6,32,700 Rs. 4,700 0.75% Corporate Rs. 6,51,000 Rs. 6,55,700 Rs. 4,700 0.72% Sportz Rs. 6,83,500 Rs. 6,88,200 Rs. 4,700 0.69% Sportz Vibe Rs. 7,09,400 Rs. 7,11,100 Rs. 1,700 0.24% Sportz (O) Rs. 7,08,500 Rs. 7,13,200 Rs. 4,700 0.66% Asta Rs. 7,50,700 Rs. 7,52,400 Rs. 1,700 0.23% हुंडई ग्रैंड i10 निओस नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Corporate Rs. 7,12,000 Rs. 7,16,700 Rs. 4,700 0.66% Sportz Rs. 7,35,500 Rs. 7,40,200 Rs. 4,700 0.64% Sportz Vibe Edition Rs. 7,61,400 Rs. 7,63,100 Rs. 1,700 0.22% Sportz (O) Rs. 7,62,500 Rs. 7,67,200 Rs. 4,700 0.62% Sportz (O) Rs. 7,73,400 Rs. 7,75,100 Rs. 1,700 0.22% Asta Rs. 8,02,600 Rs. 8,04,300 Rs. 1,700 0.21% हुंडई ग्रैंड i10 निओस नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 1.2-लीटर CNG मैनुअल ट्विन सिलेंडर टैंक वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Magna Rs. 7,22,000 Rs. 7,26,700 Rs. 4,700 0.65% Sportz Rs. 7,72,000 Rs. 7,76,700 Rs. 4,700 0.61%

हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सेफ्टी फीचर्स को सुधारा गया है।