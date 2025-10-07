Hyundai Grand i10 NIOS Rs 55000 Discount October 2025 हुंडई की ये कार ₹5.50 लाख भी नहीं, इस पर आया ₹55000 का डिस्काउंट; कीमत घटकर बस इतनी रह गई, Auto Hindi News - Hindustan
हुंडई की ये कार ₹5.50 लाख भी नहीं, इस पर आया ₹55000 का डिस्काउंट; कीमत घटकर बस इतनी रह गई

हुंडई ग्रैंड i10 निओस पर अब वैरिएंट के हिसाब से 71,480 रुपए तक की टैक्स कटौती हो गई है। कार के Sportz Dual CNG वैरिएंट की पुरानी कीमत 8,38,200 रुपए थी, जो अब घटकर 7,66,720 रुपए हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:10 AM
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 पर इस महीने शानदार दिवाली डिस्काउंट दे रही है। साथ ही, नए GST 2.0 का फायदा भी ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी इस कार के CNG वैरिएंट्स पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, GST के साथ कार पर करीब 1.26 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। बता दें कि इसके एरा वैरिएंट की शुरुआती कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब 51,022 घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। चलिए इस कार के सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट और नई कीमतों को देखते हैं।

हुंडई ग्रैंड i10 पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटPOI/क्लासिकएक्सचेंज (H-प्रॉमिस)ORएडिशनल स्क्रैपेजरूरल स्कीमटोटल
एरा पेट्रोल5,0005,00015,00020,0003,00030,000
MT नॉन CNG (एक्सेप्ट एरा पेट्रोल)25,0005,00015,00020,0003,00050,000
AMT वैरिएंट्स15,0005,00020,00025,0003,00045,000
CNG वैरिएंट्स25,0005,00020,00025,0003,00055,000

हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Era5,98,3005,47,27851,022
Magna6,84,2006,25,85358,347
Corporate7,09,1006,48,62960,471
Magna AMT7,48,9006,85,03563,865
Corporate AMT7,73,8007,07,81265,988
Magna CNG7,75,0007,75,0000
Sportz7,42,4006,79,08963,311
Sportz (O)7,72,3007,06,44065,860
Sportz AMT7,99,2007,31,04668,154
Sportz (O) AMT8,29,1007,58,39670,704
Sportz CNG8,29,7007,58,94570,755
Asta8,05,5007,39,73565,765
Asta AMT8,62,3007,91,69270,608
Magna Dual CNG7,83,5007,16,68466,816
Sportz Dual CNG8,38,2007,66,72071,480


ये भी पढ़ें:6 एयरबैग और 33Km का माइलेज, देश की सबसे कार पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट

हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

ये भी पढ़ें:टाटा नेक्सन पर ₹2 लाख के बेनिफिट, दिवाली पर इस SUV को खरीदने का सबसे बढ़िया मौका

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सेफ्टी फीचर्स को सुधारा गया है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

