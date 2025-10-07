हुंडई की ये कार ₹5.50 लाख भी नहीं, इस पर आया ₹55000 का डिस्काउंट; कीमत घटकर बस इतनी रह गई

हुंडई ग्रैंड i10 निओस पर अब वैरिएंट के हिसाब से 71,480 रुपए तक की टैक्स कटौती हो गई है। कार के Sportz Dual CNG वैरिएंट की पुरानी कीमत 8,38,200 रुपए थी, जो अब घटकर 7,66,720 रुपए हो गई है।

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 पर इस महीने शानदार दिवाली डिस्काउंट दे रही है। साथ ही, नए GST 2.0 का फायदा भी ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी इस कार के CNG वैरिएंट्स पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, GST के साथ कार पर करीब 1.26 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। बता दें कि इसके एरा वैरिएंट की शुरुआती कीमत 5,98,300 रुपए थी, जो अब 51,022 घटकर 5,47,278 रुपए हो गई है। चलिए इस कार के सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट और नई कीमतों को देखते हैं।

हुंडई ग्रैंड i10 पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट POI/क्लासिक एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल एरा पेट्रोल 5,000 5,000 15,000 20,000 3,000 30,000 MT नॉन CNG (एक्सेप्ट एरा पेट्रोल) 25,000 5,000 15,000 20,000 3,000 50,000 AMT वैरिएंट्स 15,000 5,000 20,000 25,000 3,000 45,000 CNG वैरिएंट्स 25,000 5,000 20,000 25,000 3,000 55,000

हुंडई ग्रैंड i10 निओस पर अब वैरिएंट के हिसाब से 71,480 रुपए तक की टैक्स कटौती हो गई है। कार के Sportz Dual CNG वैरिएंट की पुरानी कीमत 8,38,200 रुपए थी, जो अब घटकर 7,66,720 रुपए हो गई है।

हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Era 5,98,300 5,47,278 51,022 Magna 6,84,200 6,25,853 58,347 Corporate 7,09,100 6,48,629 60,471 Magna AMT 7,48,900 6,85,035 63,865 Corporate AMT 7,73,800 7,07,812 65,988 Magna CNG 7,75,000 7,75,000 0 Sportz 7,42,400 6,79,089 63,311 Sportz (O) 7,72,300 7,06,440 65,860 Sportz AMT 7,99,200 7,31,046 68,154 Sportz (O) AMT 8,29,100 7,58,396 70,704 Sportz CNG 8,29,700 7,58,945 70,755 Asta 8,05,500 7,39,735 65,765 Asta AMT 8,62,300 7,91,692 70,608 Magna Dual CNG 7,83,500 7,16,684 66,816 Sportz Dual CNG 8,38,200 7,66,720 71,480



हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सेफ्टी फीचर्स को सुधारा गया है।