जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, हुंडई उस दे रही ₹60000 का डिस्काउंट; GST का फायदा अलग मिलेगा

हुंडई मोटर इंडिया ने सितंबर 2025 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने ग्राहकों को फेस्टिवल मंथ के साथ GST 2.0 से कम होने वाले टैक्स का भी फायदा मिल रहा है। इससे कार के किस वैरिएंट पर किनता फर्क पड़ा है इसकी सही डिटेल फिलहाल आपको डीलर्स की तरफ से ही मिलेगी। वैसे, कंपनी अपनी एंट्री लेवल हैचबैक ग्रैंड i10 निओस पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। अद्वैत हुंडई डीलर से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी इस कार पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसमें 25,000 रुपए का कैशबैक, 30,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए का प्राइड ऑफ इंडिया ऑफर शामिल है। बता दें कि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,98,300 रुपए है।

कंपनी इसके इरा पेट्रोल वैरिएंट पर 40,000 रुपए का टोटल बेनिफिट दे रही है। वहीं, इसके MT और AMT ट्रिम (नॉन-CNG) पर 60,000 रुपए बेनिफिट दे रही है। वहीं, CNG वैरिए पर कुल 60,000 रुपए के बेनिफिट मिल रहे हैं। इन डिस्काउंट के अलावाल कार की कीमत में GST के चलते 22 सितंबर से कीमतों में कटौती हो जाएगी।

हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सेफ्टी फीचर्स को सुधारा गया है।