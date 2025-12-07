Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai grand i10 nios discounts in december 2025 save up to rs 70000
₹5.47 लाख की इस कार पर मिल रहा 70,000 रुपये का डिस्काउंट; खरीदने की मचेगी लूट!

संक्षेप:

हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्रैंड i10 Nios पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक हुंडई i10 Nios पर इस दौरान 70,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Dec 07, 2025 03:53 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इतनी है कार की कीमत

हुंडई ग्रैंड i10 Nios में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी टाइप-C चार्जर और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और रियर पार्किंग कैमरा भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में हुंडई ग्रैंड i10 Nios की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.47 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.92 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो हुंडई ग्रैंड i10 Nios में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 113.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, हुंडई ग्रैंड i10 Nios में ग्राहकों को सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
