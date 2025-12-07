₹5.47 लाख की इस कार पर मिल रहा 70,000 रुपये का डिस्काउंट; खरीदने की मचेगी लूट!
हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्रैंड i10 Nios पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक हुंडई i10 Nios पर इस दौरान 70,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्रैंड i10 Nios पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक हुंडई i10 Nios पर इस दौरान 70,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई ग्रैंड i10 Nios के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
इतनी है कार की कीमत
हुंडई ग्रैंड i10 Nios में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी टाइप-C चार्जर और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और रियर पार्किंग कैमरा भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में हुंडई ग्रैंड i10 Nios की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.47 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.92 लाख रुपये तक जाती है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो हुंडई ग्रैंड i10 Nios में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 113.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, हुंडई ग्रैंड i10 Nios में ग्राहकों को सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
