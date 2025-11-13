₹5.50 लाख की ये कार एक झटके में हो गई ₹75000 सस्ती, कंपनी ने इस महीने ₹20000 का डिस्काउंट बढ़ाया

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर 2025 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 पर इस महीने शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस पर 75,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है।

Thu, 13 Nov 2025 11:58 AM

हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर 2025 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 पर इस महीने शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस पर 75,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इसके इरा वैरिएंट को छोड़ सभी पेट्रोल-MT वैरिएंट के साथ पेट्रोल-ऑटो वैरिएंट और पेट्रोल CNG वैरिएंट पर 75,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमतें 5,47,278 रुपए से 7,91,692 रुपए तक हैं। बता दें कि अक्टूबर में इस कार पर 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। यानी इस महीने 20,000 रुपए का डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है।

हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Era 5,98,300 5,47,278 51,022 Magna 6,84,200 6,25,853 58,347 Corporate 7,09,100 6,48,629 60,471 Magna AMT 7,48,900 6,85,035 63,865 Corporate AMT 7,73,800 7,07,812 65,988 Magna CNG 7,75,000 7,75,000 0 Sportz 7,42,400 6,79,089 63,311 Sportz (O) 7,72,300 7,06,440 65,860 Sportz AMT 7,99,200 7,31,046 68,154 Sportz (O) AMT 8,29,100 7,58,396 70,704 Sportz CNG 8,29,700 7,58,945 70,755 Asta 8,05,500 7,39,735 65,765 Asta AMT 8,62,300 7,91,692 70,608 Magna Dual CNG 7,83,500 7,16,684 66,816 Sportz Dual CNG 8,38,200 7,66,720 71,480



हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।

i10 निओस में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी भी मिलती है।