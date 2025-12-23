हुंडई की सबसे सस्ती कार हुई GST फ्री! टैक्स के ‌₹90000 बच रहे, बस इतने लाख में मिल रहा बेस मॉडल

संक्षेप: हुंडई देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी है। कंपनी को पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह की कार शामिल हैं। उसके पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 निओस है। नए GST के बाद इसकी शुरुआती कीमत 5.48 रुपए हो गई है। ऐसे में नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है।

हुंडई मोटर्स इंडिया देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी है। कंपनी को पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के फोर-व्हीलर शामिल हैं। उसके पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्रैंड i10 निओस है। नए GST के बाद इसकी शुरुआती कीमत 5.48 रुपए हो गई है। ऐसे में नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, हुंडई ग्रैंड i10 निओस की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 4.90 लाख रुपए है। यानी एक्स-शोरूम कीमत से ये 68 हजार रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 90,000 रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

हुंडई ग्रैंड i10 निओस की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट CSD प्राइस ग्रैंड आई10 निओस एरा ₹4.90 लाख ग्रैंड आई10 निओस मैग्ना ₹5.43 लाख ग्रैंड आई10 निओस स्पोर्टज ₹5.92 लाख ग्रैंड आई10 निओस एस्टा ₹6.48 लाख ग्रैंड आई10 निओस मैग्ना सीएनजी ₹6.18 लाख ग्रैंड आई10 निओस स्पोर्टज सीएनजी ₹6.70 लाख ग्रैंड आई10 निओस मैग्ना एएमटी ₹5.98 लाख ग्रैंड आई10 निओस स्पोर्टज एएमटी ₹6.40 लाख ग्रैंड आई10 निओस एस्टा एएमटी ₹7.04 लाख

हुंडई i10 निओस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई i10 निओस में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल मोटर मिलती है। यह अधिकतम 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो AMT शामिल हैं। इस कार में मोनोटोन टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, स्पार्क ग्रीन और टील ब्लू कलर्स शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में फैंटम ब्लैक रूफ के साथ पोलर व्हाइट और फैंटम ब्लैक रूफ के साथ स्पार्क ग्रीन शामिल है।

i10 निओस में फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर जैसे साइड और कर्टन एयरबैग, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अन्य अपडेट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है।