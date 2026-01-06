कंपनी ने चुपचाप से अपडेट कर दी ये कार, बेस पेट्रोल-AMT वैरिएंट लेना हुआ महंगा; ब्रोशर से हुआ खुलासा

संक्षेप: हुंडई इंडिया ने गुपचुप 2026 के लिए ग्रैंड i10 निओस का ब्रोशर अपडेट कर दिया है। नया ब्रोशर वैरिएंट और पावरट्रेन कॉम्बिनेशन में कई चेंजेस की तरफ इशारा करता है। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इन बदलावों के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।

Jan 06, 2026 03:31 pm IST

हुंडई इंडिया ने गुपचुप 2026 के लिए ग्रैंड i10 निओस का ब्रोशर अपडेट कर दिया है। नया ब्रोशर वैरिएंट और पावरट्रेन कॉम्बिनेशन में कई चेंजेस की तरफ इशारा करता है। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इन बदलावों के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अपडेटेड ब्रोशर डीलर-लेवल की जानकारी से काफी मिलता-जुलता है। सबसे बड़े बदलावों में से एक मैग्ना AMT वैरिएंट को बंद करना है। पहले, ग्रैंड i10 Nios लाइनअप में मैग्ना AMT सबसे अफॉर्डेबल ऑटोमैटिक ऑप्शन था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए थी।

हुंडई ग्रैंड i10 निओस एक्स-शोरूम कीमतें 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत Era Rs. 5,47,278 Magna Rs. 6,25,853 Corporate Rs. 6,48,629 Sportz Rs. 6,79,089 Sportz DT Rs. 7,01,500 Sportz (O) Rs. 7,06,440 Asta Rs. 7,39,735 1.2L Normal Petrol-Auto (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत Magna Rs. 6,85,035 Corporate Rs. 7,07,812 Sportz Rs. 7,31,046 Sportz (O) Rs. 7,58,396 Asta Rs. 7,91,692 1.2L CNG-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत Magna 2 Cyl Rs. 7,16,684 Sportz Rs. 7,58,945 Sportz 2 Cyl Rs. 7,66,720

अब जब यह वैरिएंट अपडेटेड ब्रोशर में लिस्टेड नहीं है, तो AMT गियरबॉक्स चाहने वाले ग्राहकों को अब कॉर्पोरेट AMT वैरिएंट से शुरुआत करनी होगी। यानी ग्रैंड i10 निओस ऑटोमैटिक की शुरुआती कीमत करीब 27,000 रुपए बढ़ गई है। कॉर्पोरेट AMT की एक्स-शोरूम कीमत अभी 7.12 लाख रुपए है। यह बदलाव हुंडई से बजट-फ्रेंडली ऑटोमैटिक हैचबैक चाहने वाले खरीदारों के लिए एंट्री बैरियर को थोड़ा बढ़ा देता है।

ब्रोशर अपडेट से हायर वैरिएंट में पावरट्रेन ऑप्शन में भी बदलाव का पता चलता है। ग्रैंड i10 निओस पेट्रोल मैनुअल अब SX(O) कनेक्ट और SX(O) कनेक्ट नाइट ट्रिम्स के साथ उपलब्ध नहीं है। ये वैरिएंट अब सिर्फ पेट्रोल-AMT पावरट्रेन के साथ पेश किए जाते हैं। ग्राहकों के पास टॉप वैरिएंट में भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच चुनने की सुविधा थी। इस बदलाव के साथ, हुंडई SX(O) कनेक्ट वैरिएंट को अधिक सुविधा-केंद्रित पेशकश के रूप में पेश कर रही है, जिससे खरीदारों को रेंज के टॉप पर ऑटोमैटिक ऑप्शन की तरफ पुश किया जा रहा है।