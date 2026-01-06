कंपनी ने चुपचाप से अपडेट कर दी ये कार, बेस पेट्रोल-AMT वैरिएंट लेना हुआ महंगा; ब्रोशर से हुआ खुलासा
हुंडई इंडिया ने गुपचुप 2026 के लिए ग्रैंड i10 निओस का ब्रोशर अपडेट कर दिया है। नया ब्रोशर वैरिएंट और पावरट्रेन कॉम्बिनेशन में कई चेंजेस की तरफ इशारा करता है। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इन बदलावों के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।
हुंडई इंडिया ने गुपचुप 2026 के लिए ग्रैंड i10 निओस का ब्रोशर अपडेट कर दिया है। नया ब्रोशर वैरिएंट और पावरट्रेन कॉम्बिनेशन में कई चेंजेस की तरफ इशारा करता है। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इन बदलावों के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अपडेटेड ब्रोशर डीलर-लेवल की जानकारी से काफी मिलता-जुलता है। सबसे बड़े बदलावों में से एक मैग्ना AMT वैरिएंट को बंद करना है। पहले, ग्रैंड i10 Nios लाइनअप में मैग्ना AMT सबसे अफॉर्डेबल ऑटोमैटिक ऑप्शन था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए थी।
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|Era
|Rs. 5,47,278
|Magna
|Rs. 6,25,853
|Corporate
|Rs. 6,48,629
|Sportz
|Rs. 6,79,089
|Sportz DT
|Rs. 7,01,500
|Sportz (O)
|Rs. 7,06,440
|Asta
|Rs. 7,39,735
|1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|Magna
|Rs. 6,85,035
|Corporate
|Rs. 7,07,812
|Sportz
|Rs. 7,31,046
|Sportz (O)
|Rs. 7,58,396
|Asta
|Rs. 7,91,692
|1.2L CNG-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|Magna 2 Cyl
|Rs. 7,16,684
|Sportz
|Rs. 7,58,945
|Sportz 2 Cyl
|Rs. 7,66,720
अब जब यह वैरिएंट अपडेटेड ब्रोशर में लिस्टेड नहीं है, तो AMT गियरबॉक्स चाहने वाले ग्राहकों को अब कॉर्पोरेट AMT वैरिएंट से शुरुआत करनी होगी। यानी ग्रैंड i10 निओस ऑटोमैटिक की शुरुआती कीमत करीब 27,000 रुपए बढ़ गई है। कॉर्पोरेट AMT की एक्स-शोरूम कीमत अभी 7.12 लाख रुपए है। यह बदलाव हुंडई से बजट-फ्रेंडली ऑटोमैटिक हैचबैक चाहने वाले खरीदारों के लिए एंट्री बैरियर को थोड़ा बढ़ा देता है।
ब्रोशर अपडेट से हायर वैरिएंट में पावरट्रेन ऑप्शन में भी बदलाव का पता चलता है। ग्रैंड i10 निओस पेट्रोल मैनुअल अब SX(O) कनेक्ट और SX(O) कनेक्ट नाइट ट्रिम्स के साथ उपलब्ध नहीं है। ये वैरिएंट अब सिर्फ पेट्रोल-AMT पावरट्रेन के साथ पेश किए जाते हैं। ग्राहकों के पास टॉप वैरिएंट में भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच चुनने की सुविधा थी। इस बदलाव के साथ, हुंडई SX(O) कनेक्ट वैरिएंट को अधिक सुविधा-केंद्रित पेशकश के रूप में पेश कर रही है, जिससे खरीदारों को रेंज के टॉप पर ऑटोमैटिक ऑप्शन की तरफ पुश किया जा रहा है।
एक और जरूरी अपडेट ग्रैंड i10 निओस CNG से संबंधित है। हुंडई ने सिंगल-सिलेंडर CNG कॉन्फिगरेशन को बंद कर दिया है और हैचबैक अब केवल डुअल-CNG टैंक सेटअप के साथ पेश की जाती है। पहले, सिंगल-सिलेंडर CNG वैरिएंट अपने डुअल-सिलेंडर वैरिएंट की तुलना में लगभग 7,700 रुपए सस्ता था। सिंगल-सिलेंडर ऑप्शन अब उपलब्ध नहीं होने के कारण, CNG चुनने वाले खरीदारों को अब डुअल-टैंक लेआउट से जुड़ी अधिक कीमत चुकानी होगी, जो बेहतर बूट यूजेबिलिटी और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
