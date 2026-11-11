भारत में पेटेंट हुई जेनेसिस GV90 SUV, 2027 में होगी Hyundai के इस लग्जरी ब्रैंड की एंट्री

हुंडई भारत में अपने लग्जरी कार ब्रैंड Genesis को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जेनेसिस ब्रैंड की भारतीय बाजार में 2027 में एंट्री होगी। इसी बीच जेनेसिस की फ्लैगशिप एसयूवी GV90 का पेटेंट भारत में फाइल किया गया है।

हुंडई भारत में अपने लग्जरी कार ब्रैंड Genesis को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि जेनेसिस ब्रैंड की भारतीय बाजार में 2027 में एंट्री होगी। अब इसी बीच जेनेसिस की फ्लैगशिप एसयूवी GV90 का पेटेंट भारत में फाइल किया गया है। यह इस बात का इशारा है कि जेनेसिस की एंट्री भारत में बड़ी और प्रीमियम एसयूवी के साथ हो सकती है। हालांकि, GV90 को भारत में लॉन्च करने की आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है।

कंपनी की सबसे बड़ी और लग्जरी एसयूवी जेनेसिस GV90 को कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी एसयूवी के तौर पर पेश किया गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू अगस्त 2026 में हुआ था। कंपनी ने इसके स्टैंडर्ड वर्जन के साथ ज्यादा लग्जरी और कस्टमाइज्ड Neolun वर्जन को भी शोकेस किया था। भारत में पेटेंट हुआ मॉडल स्टैंडर्ड GV90 है। इसमें ट्रेडिशनल दरवाजे दिए गए हैं और केबिन में थ्री-रो की सीटिंग मिलने की उम्मीद है। वहीं, Neolun वर्जन में कंपनी के खास Arch Gate डिजाइन वाले सुसाइड डोर दिए गए हैं। साइज की बात करें, तो जेनेसिस GV90 की लंबाई 5,285 mm, चौड़ाई 2,030 mm और ऊंचाई 1,825 mm है। इसका व्हीलबेस 3,245 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 224 mm है। इसमें 22-इंच तक के व्हील्स दिए जा सकते हैं, जबकि Neolun वर्जन में 24-इंच के व्हील्स का ऑप्शन भी है।

दमदार LED लाइटिंग और प्रीमियम डिजाइन जेनेसिस GV90 का फ्रंट काफी अट्रैक्टिव और दमदार नजर आता है। इसमें पूरी चौड़ाई में फैली LED DRLs दी गई हैं, जिनमें V-शेप लाइटिंग सिग्नेचर मिलता है। इसके अलावा, फ्रंट और बॉडी पर ब्रश्ड मेटैलिक फिनिश दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। साइड प्रोफाइल में इसका बड़ा साइज और पीछे की ओर टर्न होने वाले D-पिलर डिजाइन को खास बनाते हैं। रियर में पूरी चौड़ाई में LED टेललाइट्स दी गई हैं, जो टेलगेट में फ्लश तरीके से फिट की गई हैं। इसके बीच में जेनेसिस की बैजिंग मिलती है।

24.6-इंच OLED स्क्रीन और कई प्रीमियम फीचर्स GV90 के केबिन में तीन रो की सीटिंग मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 24.6-इंच की रोलिंग OLED इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 25-इंच का हेड-अप डिस्प्ले और Pleos Connect सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा, 25-स्पीकर वाला Bang & Olufsen ऑडियो सिस्टम, Remote Parking Assist 3, रूफ एयरबैग, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। एसयूवी में रियर-व्हील स्टीयरिंग और प्रीमियम केबिन मटीरियल मिलने की भी उम्मीद है।

123.5kWh बैटरी और 657bhp तक की पावर जेनेसिस GV90 को कंपनी के eMP हाई-वोल्टेज प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें 123.5kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। यह एक बार चार्ज करने पर करीब 500 km की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है। इसमें 350kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इसका बैटरी पैक ड्यूल-मोटर AWD सेटअप को पावर देता है। यह सेटअप मैक्सिमम 657bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है।