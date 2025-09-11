हुंडई की ₹5.99 वाली ये SUV हो गई ₹81721 तक सस्ती, देखें नए GST के बाद सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट

22 सितंबर से देश में नया GST 2.0 लागू हो रहा है, जिसके बाद एक्सटर की कीमतों में 10% टैक्स की कटौती हो रही है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब वैरिएंट के आधार पर आपको 81,721 रुपए का फायदा मिलेगा। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए थी।

हुंडई मोटर इंडिया अपनी एंट्री लेवल SUV एक्सटर की नए GST के बाद की कीमतों का एलान कर दिया है। 22 सितंबर से देश में नया GST 2.0 लागू हो रहा है, जिसके बाद एक्सटर की कीमतों में 10% टैक्स की कटौती हो रही है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब वैरिएंट के आधार पर आपको 81,721 रुपए का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए थी, जो अब घटकर 5,68,033 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस मॉडल पर ही 31,867 की टैक्स कटौती कर दी गई है। चलिए फटाफट इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

हुंडई एक्सटर की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत GST में कटौती चेंज % 1 EX 5,99,900 5,68,033 31,867 5.61 2 EX (0) 6,56,490 6,00,506 55,984 9.32 3 S Smart 7,68,490 7,02,955 65,535 9.32 4 S 7,73,490 7,07,528 65,962 9.32 5 S AMT 8,44,090 7,72,107 71,983 9.32 6 S+ 7,98,390 7,30,305 68,085 9.32 7 S+ AMT 8,68,990 7,94,884 74,106 9.32 8 SX Smart 8,21,190 7,51,160 70,030 9.32 9 SX Smart AMT 8,88,190 8,12,447 75,743 9.32 10 SX 8,36,090 7,64,790 71,300 9.32 11 SX AMT 9,03,090 8,26,076 77,014 9.32 12 SX Tech 8,56,090 7,83,084 73,006 9.32 13 SX Tech AMT 9,23,090 8,44,370 78,720 9.32 14 SX (0) 9,03,290 8,26,259 77,031 9.32 15 SX (0) AMT 9,85,790 9,01,724 84,066 9.32 16 SX (0) Connect 9,63,800 8,84,536 79,264 8.96 17 SX (0) Connect AMT 10,10,290 9,24,134 86,156 9.32 18 S Executive CNG 8,56,090 7,83,084 73,006 9.32 19 EX Dual CNG 7,50,990 6,86,947 64,043 9.32 20 SX CNG 9,24,900 8,46,026 78,874 9.32 21 S Smart Dual CNG 8,62,890 7,89,304 73,586 9.32 22 S Executive Dual CNG 8,64,590 7,90,859 73,731 9.32 23 S+ Executive Dual CNG 8,90,690 8,14,734 75,956 9.32 24 SX Dual CNG 9,38,290 8,58,274 80,016 9.32 25 SX Smart Dual CNG 9,23,390 8,44,645 78,745 9.32 26 SX Tech Dual CNG 9,58,290 8,76,569 81,721 9.32

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।