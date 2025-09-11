Hyundai Exter Variant Wise Prices After New GST हुंडई की ₹5.99 वाली ये SUV हो गई ₹81721 तक सस्ती, देखें नए GST के बाद सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Exter Variant Wise Prices After New GST

हुंडई की ₹5.99 वाली ये SUV हो गई ₹81721 तक सस्ती, देखें नए GST के बाद सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट

22 सितंबर से देश में नया GST 2.0 लागू हो रहा है, जिसके बाद एक्सटर की कीमतों में 10% टैक्स की कटौती हो रही है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब वैरिएंट के आधार पर आपको 81,721 रुपए का फायदा मिलेगा। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए थी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:15 AM
हुंडई मोटर इंडिया अपनी एंट्री लेवल SUV एक्सटर की नए GST के बाद की कीमतों का एलान कर दिया है। 22 सितंबर से देश में नया GST 2.0 लागू हो रहा है, जिसके बाद एक्सटर की कीमतों में 10% टैक्स की कटौती हो रही है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब वैरिएंट के आधार पर आपको 81,721 रुपए का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए थी, जो अब घटकर 5,68,033 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस मॉडल पर ही 31,867 की टैक्स कटौती कर दी गई है। चलिए फटाफट इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

हुंडई एक्सटर की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
1EX5,99,9005,68,03331,8675.61
2EX (0)6,56,4906,00,50655,9849.32
3S Smart7,68,4907,02,95565,5359.32
4S7,73,4907,07,52865,9629.32
5S AMT8,44,0907,72,10771,9839.32
6S+7,98,3907,30,30568,0859.32
7S+ AMT8,68,9907,94,88474,1069.32
8SX Smart8,21,1907,51,16070,0309.32
9SX Smart AMT8,88,1908,12,44775,7439.32
10SX8,36,0907,64,79071,3009.32
11SX AMT9,03,0908,26,07677,0149.32
12SX Tech8,56,0907,83,08473,0069.32
13SX Tech AMT9,23,0908,44,37078,7209.32
14SX (0)9,03,2908,26,25977,0319.32
15SX (0) AMT9,85,7909,01,72484,0669.32
16SX (0) Connect9,63,8008,84,53679,2648.96
17SX (0) Connect AMT10,10,2909,24,13486,1569.32
18S Executive CNG8,56,0907,83,08473,0069.32
19EX Dual CNG7,50,9906,86,94764,0439.32
20SX CNG9,24,9008,46,02678,8749.32
21S Smart Dual CNG8,62,8907,89,30473,5869.32
22S Executive Dual CNG8,64,5907,90,85973,7319.32
23S+ Executive Dual CNG8,90,6908,14,73475,9569.32
24SX Dual CNG9,38,2908,58,27480,0169.32
25SX Smart Dual CNG9,23,3908,44,64578,7459.32
26SX Tech Dual CNG9,58,2908,76,56981,7219.32

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

ये भी पढ़ें:क्रेटा के सभी वैरिएंट की नई कीमतें आ गईं, लेने से पहले आप भी देख लो लिस्ट

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती कार, कीमत ₹4.70 लाख; अब नए GST से हो रही इतनी सस्ती

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।

