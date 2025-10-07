दिवाली पर इस SUV को खरीदने की मचेगी लूट! कीमत सिर्फ ₹5.68 लाख और ₹50000 का डिस्काउंट

ये कंपनी के पोर्टफोलियो में क्रेटा और वेन्यू के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। नए GST 2.0 ने इसकी शुरुआती कीमत को 5,99,900 रुपए से घटाकर 5,68,033 रुपए कर दिया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी अक्टूबर के लिए अपनी एंट्री लेवल एक्सटर SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने इस कार पर कंपनी 50 हजार रुपए तक के दिवाली बेनिफिट दे रही है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में क्रेटा और वेन्यू के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। नए GST 2.0 ने इसकी शुरुआती कीमत को 5,99,900 रुपए से घटाकर 5,68,033 रुपए कर दिया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसे मॉडल से होता है। इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 19 km/l और CNG का माइलेज 27.1 km/kg है।

हुंडई एक्सटर नॉन प्रो ट्रिम पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल EX & EX (0) Petrol - - 5,000 5,000 5,000 EX CNG 10,000 10,000 15,000 5,000 25,000 CNG: 5 Smart & SX Smart 20,000 15,000 20,000 5,000 40,000 CNG Variants :(Except EX S Smart, SX Smart) 25,000 15,000 20,000 5,000 45,000 MT: Petrol S Smart & SX Smart 20,000 20,000 25,000 5,000 45,000 MT Petrol Variants (Except EX & EX O, Smart, SX Smart) 20,000 20,000 25,000 5,000 45,000 AMT: S Smart & SX Smart 20,000 20,000 25,000 5,000 45,000 AMT: Petrol Variant (Except S Smart & SX Smart) 25,000 20,000 25,000 5,000 50,000

हुंडई एक्सटर प्रो ट्रिम पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल CNG: SX Smart Trim 15,000 10,000 15,000 5,000 30,000 CNG: (except Sx Smart Trims) 20,000 10,000 15,000 5,000 35,000 MT Petrol: SX Smart Trims 15,000 15,000 20,000 5,000 35,000 MT Petrol: { except Sx Smart Trims) 15,000 15,000 20,000 5,000 35,000 AMT Petrol: SX Smart Trims 15,000 15,000 20,000 5,000 35,000 AMT Petrol: (Except SX Smart Trims) 20,000 15,000 20,000 5,000 40,000

हुंडई एक्सटर के शुरुआती कीमत EX वैरिएंट के लिए 5,99,900 रुपए थी, जो GST 2.0 से 31,867 रुपए घटकर 5,68,033 रुपए हो गई है। वहीं, एक्सटर के SX Tech Dual CNG वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। पहले इसकी कीमत 9,58,290 रुपए थी, जो अब 8,76,569 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 81,721 रुपए की कटौती हुई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

हुंडई एक्सटर की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर EX 5,99,900 5,68,033 31,867 EX (O) 6,56,490 6,00,506 55,984 S Smart 7,68,490 7,02,955 65,535 S 7,73,490 7,07,528 65,962 S AMT 8,44,090 7,72,107 71,983 S+ 7,98,390 7,30,305 68,085 S+ AMT 8,68,990 7,94,884 74,106 SX Smart 8,21,190 7,51,160 70,030 SX Smart AMT 8,88,190 8,12,447 75,743 SX 8,36,090 7,64,790 71,300 SX AMT 9,03,090 8,26,076 77,014 SX Tech 8,56,090 7,83,084 73,006 SX Tech AMT 9,23,090 8,44,370 78,720 SX(O) 9,03,290 8,26,259 77,031 SX(O) AMT 9,85,790 9,01,724 84,066 SX(O) Connect 9,63,800 8,84,536 79,264 SX(O) Connect AMT 10,10,290 9,24,134 86,156 S Executive CNG 8,56,090 7,83,084 73,006 EX Dual CNG 7,50,990 6,86,947 64,043 SX CNG 9,24,900 8,46,026 78,874 S Smart Dual CNG 8,62,890 7,89,304 73,586 S Dual CNG 8,60,000 8,60,000 0 S Executive Dual CNG 8,64,590 7,90,859 73,731 S+ Executive Dual CNG 8,90,690 8,14,734 75,956 SX Dual CNG 9,38,290 8,58,274 80,016 SX Smart Dual CNG 9,23,390 8,44,645 78,745 SX Tech Dual CNG 9,58,290 8,76,569 81,721



हुंडई एक्सटर EX वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 3-पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट के लिए, सीट बेल्ट रिमायंडर, LED टेल लैम्प, बॉडी कलर्स बंपर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर 4.2-इंच MID के साथ, मल्टीपल रीजनल UI लेंग्वेज, फ्रंट पावर विंडोज ,एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्टमेंट, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (EX (O) केवल), हिल स्टार्ट असिस्ट (EX (O) केवल) और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (EX (O) केवल) मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर S वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT और 1.2 CNG MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें EX वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8-इंच की टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले, वॉयस रिकग्निशन, फोर स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC वेंट रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर्स, USB टाइप-C पोर्ट (फ्रंट), रियर पार्सल ट्रे, डे/नाइट IRVM, 14-इंच स्टील व्हील के लिए कवर और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग विंग मिरर (AMT केवल) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर SX वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT और 1.2 CNG MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें S वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स माउंट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 15-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ, पैडल शिफ्टर (AMT केवल) और क्रूज कंट्रोल (पेट्रोल केवल) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर SX (O) वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें SX वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक हेडलैम्पस, फुटवॉल लाइटिंग, स्मार्ट की फोर कीलेस एंट्री, कीलेस गो, वायरलेस चार्जर, 15-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील, लेदर-वार्प्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर-वार्प्ड गियर लीवर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रियर वाइपर और वॉशर और लगेज लैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर SX (O) वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें SX (O) वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ डैशकैम, फ्रंट और रियर मडगार्ड, 8-इंच टचस्क्रीन के साथ ब्लूलिंक, एंबियंट साउंड ऑफ नेचर, होम कार लिंक विद एलेक्सा और OTA अपडेट फोर मैप एंड इन्फोटेनमेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं।