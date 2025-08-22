हुंडई का धमाका! फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च हुआ एक्सटर का नया एडिशन; कीमत ₹7.98 लाख, जानिए खासियत

फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर का नया Pro Pack वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह अपडेटेड पैक एसयूवी को और प्रीमियम और मस्कुलर लुक देता है।

फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर का नया Pro Pack वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह अपडेटेड पैक एसयूवी को और प्रीमियम और मस्कुलर लुक देता है। कंपनी ने एक्सटर को 2023 में बाजार में उतारा था और तब से यह भारतीय ग्राहकों के बीच अच्छी खासी पॉपुलर हो चुकी है। अब Pro Pack के साथ इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव, नया कलर और एडिशनल फीचर्स जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

10 से ज्यादा हैं कलर ऑप्शन इस पैक की सबसे बड़ी खासियत है इसका नया टाइटन ग्रे मैट पेंट फिनिश जो कार को और दमदार लुक देता है। इसके अलावा, इसमें व्हील आर्च क्लैडिंग और साइड सिल गार्निश भी दिए गए हैं जिससे एसयूवी का स्टांस और मस्कुलर दिखता है। नई एक्सटर अब दस से ज्यादा कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें एटलस व्हाइट, फिएरी रेड, रेंजर खाकी, स्टारी नाइट, कॉस्मिक ब्लू और एबिस ब्लैक जैसे शेड शामिल हैं।

इतनी है कीमत इंटीरियर की बात करें तो हुंडई ने इस बार डैशकैम फीचर को ज्यादा वैरिएंट्स में उपलब्ध कराया है जिससे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों ही अपग्रेड हुए हैं। बता दें कि एक्सटर प्रो पैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये रखी गई है। यह S+ MT और उससे ऊपर के सभी वैरिएंट्स पर उपलब्ध है। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में1.2 लीटर का 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82bhp की पावर और 113.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है।