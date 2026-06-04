हुंडई ने ग्राहकों को दिया झटका, ₹5.80 लाख की इस SUV को खरीदना अब हो गया महंगा; देखें नई प्राइस लिस्ट

हुंडई ने अपनी एंट्री लेवल SUV एक्सटर की कीमतें में इजाफा कर दिया है। जून में इस कार को खरीदने के लिए अब 5,700 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। ये बढ़ोतरी करीब 0.91% तक की है। कंपनी ने इसके HX3 और HX4 पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है।

हुंडई ने अपनी एंट्री लेवल SUV एक्सटर की कीमतें में इजाफा कर दिया है। जून में इस कार को खरीदने के लिए अब 5,700 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। ये बढ़ोतरी करीब 0.91% तक की है। कंपनी ने इसके HX3 और HX4 पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। कीमतों में बदलाव के साथ कंपनी ने एक्सटर के पेट्रोल-मैनुअल, पेट्रोल-ऑटोमैटिक और CNG-मैनुअल लाइनअप में नए डुअल-टोन वैरिएंट भी पेश किए हैं। ऐसे में आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें देख लेना चाहिए। हम यहां पर इसकी पुरानी और नई कीमतों का अंतर भी बता रहे हैं।

हुंडई एक्सटर नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % HX2 Rs. 5,79,900 Rs. 5,80,600 Rs. 700 0.12% HX3 Rs. 6,23,900 Rs. 6,29,600 Rs. 5,700 0.91% HX4 Rs. 7,21,900 Rs. 7,27,600 Rs. 5,700 0.79% HX6 Rs. 7,94,900 Rs. 7,98,600 Rs. 3,700 0.47% HX6 DT - Rs. 8,13,600 - New Variant HX8 Rs. 8,35,900 Rs. 8,39,600 Rs. 3,700 0.44% हुंडई एक्सटर नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % HX3 Rs. 6,90,900 Rs. 6,94,600 Rs. 3,700 0.54% HX4 Plus Rs. 8,05,900 Rs. 8,09,600 Rs. 3,700 0.46% HX6 Rs. 8,54,900 Rs. 8,58,600 Rs. 3,700 0.43% HX6 DT - Rs. 8,73,600 - New Variant HX8 Rs. 9,07,900 Rs. 9,11,600 Rs. 3,700 0.41% HX10 Rs. 9,41,900 Rs. 9,45,600 Rs. 3,700 0.39% HX10 DT - Rs. 9,60,600 - New Variant हुंडई एक्सटर नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.2-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % HX2 Rs. 6,99,900 Rs. 6,99,900 Rs. 0 No Change HX3 Rs. 7,43,900 Rs. 7,44,600 Rs. 700 0.09% HX4 Rs. 8,26,900 Rs. 8,27,600 Rs. 700 0.08% HX6 Rs. 8,93,900 Rs. 8,94,600 Rs. 700 0.08% HX6 DT - Rs. 9,09,600 - New Variant HX8 Rs. 9,40,900 Rs. 9,41,600 Rs. 700 0.07%

हुंडई एक्सटर EX वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 3-पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट के लिए, सीट बेल्ट रिमायंडर, LED टेल लैम्प, बॉडी कलर्स बंपर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर 4.2-इंच MID के साथ, मल्टीपल रीजनल UI लेंग्वेज, फ्रंट पावर विंडोज ,एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्टमेंट, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (EX (O) केवल), हिल स्टार्ट असिस्ट (EX (O) केवल) और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (EX (O) केवल) मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर S वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT और 1.2 CNG MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें EX वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8-इंच की टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले, वॉयस रिकग्निशन, फोर स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC वेंट रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर्स, USB टाइप-C पोर्ट (फ्रंट), रियर पार्सल ट्रे, डे/नाइट IRVM, 14-इंच स्टील व्हील के लिए कवर और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग विंग मिरर (AMT केवल) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर SX वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT और 1.2 CNG MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें S वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स माउंट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 15-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ, पैडल शिफ्टर (AMT केवल) और क्रूज कंट्रोल (पेट्रोल केवल) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर SX (O) वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT/AMT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें SX वैरिएंट के सभी फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक हेडलैम्पस, फुटवॉल लाइटिंग, स्मार्ट की फोर कीलेस एंट्री, कीलेस गो, वायरलेस चार्जर, 15-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील, लेदर-वार्प्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर-वार्प्ड गियर लीवर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रियर वाइपर और वॉशर और लगेज लैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं।