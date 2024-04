Oh No! हुंडई की इस कार को देश के बाहर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे ग्राहक, मार्च में सिर्फ 40 यूनिट बिकीं; कीमत 6.13 लाख

इस महीने हुंडई एक्सटर के वेटिंग पीरियड की बात करें तो इसके CNG वैरिएंट पर 3 से 4 सप्ताह की वेटिंग चल रही है। वहीं, पेट्रोल के मैनुअल ट्रांसमिशन पर 3 से 4 सप्ताह की वेटिंग हैं। जबकि, EX पेट्रोल के मैनु्ल ट्रांसमिशन पर 14 से 16 सप्ताह और EX(O) पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पर 14 से 16 सप्ताह का वेटिंग पीरियड है। वहीं, पेट्रोल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पर 4 से 6 सप्ताह का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

हुंडई एक्सटर में EX, S, SX, SX (O) और SX (O) कनेक्ट जैसे 5 वैरिएंट आते हैं। इसके बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इन सभी वैरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83hp का पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी इसे CNG वैरिएंट में भी ऑफर कर रही है। CNG मोड पर इंजन 69hp का पावर और 95.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CNG वैरिएंट S और SX ट्रिम्स के साथ आता है।

इस वैरिएंट में 1.2 पेट्रोल MT इंजन मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 3-पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट के लिए, सीट बेल्ट रिमायंडर, LED टेल लैम्प, बॉडी कलर्स बंपर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर 4.2-इंच MID के साथ, मल्टीपल रीजनल UI लेंग्वेज, फ्रंट पावर विंडोज ,एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्टमेंट, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (EX (O) केवल), हिल स्टार्ट असिस्ट (EX (O) केवल) और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (EX (O) केवल) मिलते हैं।