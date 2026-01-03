पंच से 36 का आंकड़ा रखने वाली इस SUV पर ₹80000 तक की छूट, कीमत 6 लाख रुपये से भी कम

संक्षेप: हुंडई अपने अलग-अलग मॉडलों पर जनवरी, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर माइक्रो एसयूवी हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) भी बेनिफिट्स के साथ उपलब्ध है।

हुंडई अपने अलग-अलग मॉडलों पर नए साल की शुरुआत यानी जनवरी, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर भी बेनिफिट्स के साथ उपलब्ध है। हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदने पर इस दौरान ग्राहक अधिकतम 80,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें यह ऑफर 31, जनवरी 2026 तक वैलिड है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो एक्सटर 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, एसयूवी में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार हुंडई एक्सटर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग दिया गया है।

इतनी है एसयूवी की कीमत हुंडई एक्सटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.68 लाख से शुरू होकर 9.61 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच जैसी कारों से होता है।