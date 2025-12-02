पंच से सीधी टक्कर लेने वाली हुंडई की इस SUV पर ₹85000 तक की छूट, कीमत ₹6 लाख से कम
अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी एक्सटर पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अगर आप इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदते हैं तो आपको अधिकतम 85,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई एक्सटर का सीधा मुकाबला टाटा पंच से होता है। आइए जानते हैं हुंडई एक्सटर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एक्सटर 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, एसयूवी में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है।
धांसू फीचर्स से लैस है कार
हुंडई एक्सटर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग दिया गया है।
इतनी है एसयूवी की कीमत
हुंडई एक्सटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.68 लाख से शुरू होकर 9.61 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच जैसी कारों से होता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
