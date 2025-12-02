Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai exter discounts in december 2025 save up to rs 85000
पंच से सीधी टक्कर लेने वाली हुंडई की इस SUV पर ₹85000 तक की छूट, कीमत ₹6 लाख से कम

पंच से सीधी टक्कर लेने वाली हुंडई की इस SUV पर ₹85000 तक की छूट, कीमत ₹6 लाख से कम

संक्षेप:

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी एक्सटर पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

Tue, 2 Dec 2025 07:55 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Exterarrow

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी एक्सटर पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अगर आप इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदते हैं तो आपको अधिकतम 85,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई एक्सटर का सीधा मुकाबला टाटा पंच से होता है। आइए जानते हैं हुंडई एक्सटर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एक्सटर 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, एसयूवी में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार

हुंडई एक्सटर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग दिया गया है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

हुंडई एक्सटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.68 लाख से शुरू होकर 9.61 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच जैसी कारों से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

