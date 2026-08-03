टाटा पंच को सीधी टक्कर देने वाली यह SUV हुई ₹55,000 सस्ती, कीमत 5.80 लाख; 27 KM है माइलेज

हुंडई अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदकर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

हुंडई एक्सटर डिस्काउंट अगस्त, 2026

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₹ 7,600 /माह से शुरू

हुंडई अगस्त, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर पर भी डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदकर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई एक्सटर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और लुक हुंडई एक्सटर का लुक काफी बोल्ड और आकर्षक है। इसके फ्रंट में H-शेप वाली LED DRLs और बड़ी ग्रिल दी गई है, जो इसे असली SUV वाला फील देती हैं। इसमें स्पोर्टी रूफ रेल्स, बॉडी क्लैडिंग और 15-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अंदर का केबिन काफी प्रीमियम है, जहां 8-इंच की टचस्क्रीन और सनरूफ जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं।

सेफ्टी फीचर्स सुरक्षा के मामले में एक्सटर काफी मजबूत है। इसमें सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा, इसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वैरिएंट में आपको डैशकैम और रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है।

इंजन और परफॉर्मेंस इसमें 1.2-लीटर का 4-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 83bhp की पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा, जो लोग ज्यादा माइलेज चाहते हैं, उनके लिए कंपनी-फिटेड CNG वैरिएंट का ऑप्शन भी मौजूद है।

माइलेज और कीमत यह कार पेट्रोल पर लगभग 19 से 20 किमी/लीटर का माइलेज देती है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट में करीब 27 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.80 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 9.61 लाख रुपये तक जाती है। भारतीय मार्केट में यह एसयूवी सीधे टाटा पंच को टक्कर देती है।