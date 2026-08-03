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टाटा पंच को सीधी टक्कर देने वाली यह SUV हुई ₹55,000 सस्ती, कीमत 5.80 लाख; 27 KM है माइलेज

By Ashutosh Kumar
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हुंडई अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदकर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

hyundai exter available at a discount of rs 55000 in august 2026
हुंडई एक्सटर डिस्काउंट अगस्त, 2026
Hyundai Exter
केवल
7,600/माह से शुरू
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100% सुरक्षित

हुंडई अगस्त, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी एक्सटर पर भी डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) खरीदकर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई एक्सटर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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VinFast VF7
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₹ 21.89 - 26.79 लाख
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डिजाइन और लुक

हुंडई एक्सटर का लुक काफी बोल्ड और आकर्षक है। इसके फ्रंट में H-शेप वाली LED DRLs और बड़ी ग्रिल दी गई है, जो इसे असली SUV वाला फील देती हैं। इसमें स्पोर्टी रूफ रेल्स, बॉडी क्लैडिंग और 15-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अंदर का केबिन काफी प्रीमियम है, जहां 8-इंच की टचस्क्रीन और सनरूफ जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं।

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सेफ्टी फीचर्स

सुरक्षा के मामले में एक्सटर काफी मजबूत है। इसमें सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा, इसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वैरिएंट में आपको डैशकैम और रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 1.2-लीटर का 4-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 83bhp की पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा, जो लोग ज्यादा माइलेज चाहते हैं, उनके लिए कंपनी-फिटेड CNG वैरिएंट का ऑप्शन भी मौजूद है।

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माइलेज और कीमत

यह कार पेट्रोल पर लगभग 19 से 20 किमी/लीटर का माइलेज देती है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट में करीब 27 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.80 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 9.61 लाख रुपये तक जाती है। भारतीय मार्केट में यह एसयूवी सीधे टाटा पंच को टक्कर देती है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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