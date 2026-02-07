क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर... हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs पर तगड़ा डिस्काउंट, इतने में मिल रहीं
हुंडई इस महीने यानी फरवरी 2026 में अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल 4 कारों पर 50,000 रुपए से कम का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी के लिए ये वो कार हैं जो सबसे ज्यादा बिकती हैं। यही वजह है कि कंपनी इन कारों पर डिस्काउंट भी काफी कम दे रही है। इसमें उसकी तीन पॉपुलर SUVs क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर के साथ मोस्ट सेलिंग ऑरा सेडान शामिल हैं। ऐसे में इस महीने आप इनमें से कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इन पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जान लेना चाहिए।
1. हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter)
43,000 रुपए तक का डिस्काउंट
एक्सटर पर 43,000 रुपए तक के फायदों में 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 3,000 रुपए का अतिरिक्त प्राइड ऑफ इंडिया ऑफर शामिल है। हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच से होता है। इसकी कीमतें 5.64 लाख रुपए से 9.38 लाख रुपए के बीच हैं।
2. हुंडई ऑरा (Hyundai Aura)
30,000 रुपए तक का डिस्काउंट
इस कार पर 15,000 रुपए के कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस के साथ, ऑरा कॉम्पैक्ट सेडान पर कुल फायदे 30,000 रुपए तक हैं। मारुति डिजायर और होंडा अमेज से मुकाबला करने वाली ऑरा की कीमत 6 लाख रुपए से 8.54 लाख रुपए के बीच है।
3. हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta)
30,000 रुपए तक का डिस्काउंट
क्रेटा पर 30,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, मुख्य रूप से स्क्रैपेज बोनस के रूप में। क्रेटा की कीमत 10.79 लाख रुपए से 20.05 लाख रुपए के बीच है और इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, VW टाइगन और टाटा सिएरा से है।
4. हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)
5,000 रुपए तक का डिस्काउंट
वेन्यू और हुंडई वेन्यू N लाइन पर इस महीने कम फायदे मिल रहे हैं, स्क्रैपेज स्कीम के जरिए कुल 5,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपए से 15.51 लाख रुपए के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, स्कोडा कुशाक और किआ सोनेट से होता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
