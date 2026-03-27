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डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई नई हुंडई एक्सटर, कीमत ₹5.79 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई SUV

Mar 27, 2026 08:50 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी 'एक्सटर' को पहली बार बड़े अपडेट के साथ बाजार में उतार दिया है। साल 2026 मॉडल के साथ कंपनी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और हाई-टेक बनाने की कोशिश की।

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हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी 'एक्सटर' को पहली बार बड़े अपडेट के साथ बाजार में उतार दिया है। साल 2026 मॉडल के साथ कंपनी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और हाई-टेक बनाने की कोशिश की। नई एक्सटर की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख से 9.42 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, सीएनजी वैरिएंट की कीमत 7 लाख से शुरू होकर 9.41 लाख रुपये तक जाती है। बता दे कि अब नई एक्सटर डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आइए जानते हैं नई हुंडई एक्सटर में क्या बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं।

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इतना बदल गया है एक्सटीरियर

एक्सटर के लुक की बात करें तो इसके एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ नई ग्रिल, नया बंपर और हुंडई के सिग्नेचर 'H' आकार वाले LED DRLs इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। इसके मिड-वैरिएंट HX 6 में भी आपको स्टाइलिश स्टील व्हील्स, शार्क-फिन एंटीना और बॉडी क्लैडिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ स्पोर्टी स्पॉइलर और इलेक्ट्रॉनिक बूट रिलीज बटन भी दिया गया है। यह 391 लीटर का बड़ा बूट स्पेस एक्सेस करने में मदद करता है।

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फीचर्स भी हैं दमदार

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको नया 'नेवी' इंटीरियर कलर नजर आएगा, जो सिल्वर डोर हैंडल और बेज रंग की सीटों के साथ काफी फ्रेश फील देता है। वहीं, फीचर्स के तौर पर इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों की पसंदीदा सनरूफ और सेफ्टी के लिए डैशकैम भी मौजूद है। जबकि पिछली सीट पर यात्रियों के आराम के लिए रियर एसी वेंट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।

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कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो नई एक्सटर में मौजूदा भरोसेमंद 1.2-लीटर का कप्पा इंजन ही दिया है। खास बात यह है कि अपने सेगमेंट में यह इकलौता 4-सिलेंडर इंजन है, जिसकी स्मूदनेस और रिफाइनमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। यह इंजन 82bhp की पावर और 113.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। अगर आप एक शांत, फीचर-लोडेड और किफायती SUV तलाश रहे हैं तो नई एक्सटर आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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