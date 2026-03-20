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इंतजार खत्म! भारत में लॉन्च हुई नई हुंडई एक्सटर, अब बेस मॉडल में भी 6-एयरबैग; जानिए कीमत

Mar 20, 2026 05:06 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई ने अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सटर का अपडेटेड मॉडल भारतीय मार्केट में उतार दिया है। कंपनी ने नई हुंडई एक्सटर में डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी से जुड़े 25 से ज्यादा बड़े बदलाव किए हैं।

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हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सटर का अपडेटेड मॉडल भारतीय मार्केट में उतार दिया है। कंपनी ने इस नई एक्सटर में डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी से जुड़े 25 से ज्यादा बड़े बदलाव किए हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.80 लाख रुपये रखी गई है। ग्राहकों को एसयूवी में नए कलर ऑप्शंस के साथ प्रीमियम इंटीरियर भी मिलेगा। हालांकि, एसयूवी के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं नई लॉन्च हुई एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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जानिए वैरिएंट वाइज फीचर्स

नई एक्सटर 2026 के पेट्रोल मैनुअल (MT) मॉडल की शुरुआत HX 2 वैरिएंट के लिए 5,79,900 रुपये से होती। यह टॉप-स्पेक HX 8 वैरिएंट के लिए 8,35,900 रुपये तक जाती है। वहीं, AMT वैरिएंट्स की कीमत 6,90,900 रुपये से शुरू होकर सबसे प्रीमियम HX 10 ट्रिम के लिए 9,41,900 रुपये तक तय की गई है। दूसरी ओर, सीएनजी मॉडल में HX 2 के लिए 6,99,900 रुपये से शुरू होकर HX 8 वैरिएंट के लिए 9,40,900 रुपये तक जाती है।

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डिजाइन में क्या है नया?

नई एक्सटर के लुक को पहले से ज्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी बनाया गया है। इसके फ्रंट में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ एक नया विंग-टाइप स्पॉइलर और अपडेटेड टेलगेट डिजाइन दिया गया है जो इसे मॉडर्न लुक देता है। हुंडई का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे ऊंची एसयूवी है और इसका व्हीलबेस भी सबसे लंबा है। एसयूवी की लंबाई 3,830 mm और चौड़ाई 1,723 mm है।

प्रीमियम है एसयूवी का केबिन

गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक नया 'नेवी और ग्रे' डुअल-टोन थीम वाला इंटीरियर देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड पर 3D कार्बन पैटर्न और स्पॉर्टी D-कट स्टीयरिंग व्हील के साथ सेगमेंट में पहली बार 'मेटल पेडल्स' दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ डैशकैम भी दिया गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक सनरुफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके केबिन को और भी फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं।

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कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.2-लीटर का भरोसेमंद कापा पेट्रोल इंजन दिया गया है। खास बात यह है कि यह अपने सेगमेंट की इकलौती एसयूवी है जिसमें 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ड्राइविंग को बेहद स्मूथ और रिफाइंड बनाता है। यह इंजन मैनुअल और एएमटी (AMT) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा, एसयूवी में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है।

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सेफ्टी में कोई समझौता नहीं

हुंडई ने सेफ्टी के मामले में एक्सटर को बेहद मजबूत बनाया है। अब इस गाड़ी के सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल स्टार्ट असिस्ट (HAC) जैसे 30 स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स और 45 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसमें शामिल हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी ने दो नए शेड्स, गोल्डन ब्रोंज और टाइटेनियम ब्लैक मैट पेश किए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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