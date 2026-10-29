Ioniq P हो सकता है हुंडई की नई और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV का नाम, अगले साल हो सकती है लॉन्च

हुंडई अपनी एक नई अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में लॉन्च कर सकती है। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम Ioniq P हो सकता है। इसे भारत के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है।

हुंडई भारतीय बाजार में अपनी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम Ioniq P हो सकता है। इसे भारत के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसका कोडनेम HE1i है। हालांकि, हुंडई मोटर इंडिया ने अभी तक इसके नाम को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने 29 अक्टूबर को तीसरी तिमाही के नतीजों से जुड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल में भारत में Ioniq P को लाने के प्लान का जिक्र किया था।

जनवरी 2027 में हो सकती है एंट्री हुंडई की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहले 2026 के आखिर तक लाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब जनवरी 2027 में इसकी एंट्री हो सकती है। कंपनी इसे भारत में इलेक्ट्रिक कारों की सेल बढ़ाने के लिए लॉन्च करेगी।

दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली हुंडई इंस्टर ईवी में भी होता है। उम्मीद है कि Ioniq P को स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज, दो वर्जन में लाया जाएगा। इसकी बैटरी कैपेसिटी और रेंज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हुंडई इंस्टर ईवी की बात करें, तो इसमें 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। इसकी क्लेम्ड रेंज 355 किलोमीटर तक है, जो WLTP टेस्टिंग साइकिल पर बेस्ड है। हालांकि, भारत में आने वाली हुंडई की नई एसयूवी की रेंज अलग हो सकती है।

इंपोर्टेड बैटरी सेल का होगा इस्तेमाल रिपोर्ट के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में शुरुआत में इंपोर्टेड बैटरी सेल इस्तेमाल किए जाएंगे। हुंडई ने पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में बनी बैटरी सेल को यूज करने का प्लान बनाया था। हालांकि, एक्साइड के अनुसार हुंडई-किआ प्रोग्राम के तहत सप्लाई इस साल शुरू नहीं होगी। ऐसे में लोकल बैटरी सेल का इस्तेमाल बाद में शुरू होने की उम्मीद है। इससे फ्यूचर में कार की कॉस्ट को कम रखने में मदद मिल सकती है।

मिलेंगे एडवांस फीचर हुंडई पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि उसकी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार में नेक्स्ट-जेनरेशन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें कंपनी का Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है। हालांकि, इसके बारे में अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर स्थित हुंडई प्लांट में किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ सिरोस ईवी जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा।